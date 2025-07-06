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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с розовым лишаем в Таиланде - РИА Новости, 06.07.2025
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15:31 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/lishay-2027495385.html
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с розовым лишаем в Таиланде
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с розовым лишаем в Таиланде - РИА Новости, 06.07.2025
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с розовым лишаем в Таиланде
Роспотребнадзор ведёт мониторинг эпидситуации, связанной с ростом заболеваемости розовым лишаем в Таиланде, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:31:00+03:00
2025-07-06T15:31:00+03:00
таиланд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор ведёт мониторинг эпидситуации, связанной с ростом заболеваемости розовым лишаем в Таиланде, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке розового лишая в Таиланде. По имеющейся информации, Департамент медицинских услуг страны выпустил медицинское предупреждение о розовом лишае, кожном заболевании, которое часто встречается в сезон дождей. Количество заболевших не уточняется", - рассказали в ведомстве.В Роспотребнадзоре напомнили, что в целях профилактики инфекций необходимо тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, после посещения туалета и перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Также фрукты и овощи нужно мыть бутилированной или кипяченой водой, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций. "В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли или жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью", - уточнили в ведомстве. Розовый лишай Жибера - кожное заболевание, чаще проявляется у молодых людей 10-35 лет, предположительно вирусной природы. Заболевание, как правило, возникает на фоне ослабленного иммунитета, стресса, переохлаждения или аллергических реакций. Оно не считается заразным и чаще всего проходит самостоятельно за 6-8 недель.
https://ria.ru/20250115/lishay-1763193593.html
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таиланд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, россия
Таиланд, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире, Россия
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с розовым лишаем в Таиланде

Роспотребнадзор следит за ростом заболеваемости розовым лишаем в Таиланде

© Depositphotos.com / mila1977Розовый лишай
Розовый лишай - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Depositphotos.com / mila1977
Розовый лишай. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор ведёт мониторинг эпидситуации, связанной с ростом заболеваемости розовым лишаем в Таиланде, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке розового лишая в Таиланде. По имеющейся информации, Департамент медицинских услуг страны выпустил медицинское предупреждение о розовом лишае, кожном заболевании, которое часто встречается в сезон дождей. Количество заболевших не уточняется", - рассказали в ведомстве.
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В Роспотребнадзоре напомнили, что в целях профилактики инфекций необходимо тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, после посещения туалета и перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Также фрукты и овощи нужно мыть бутилированной или кипяченой водой, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.
"В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли или жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью", - уточнили в ведомстве.
Розовый лишай Жибера - кожное заболевание, чаще проявляется у молодых людей 10-35 лет, предположительно вирусной природы. Заболевание, как правило, возникает на фоне ослабленного иммунитета, стресса, переохлаждения или аллергических реакций. Оно не считается заразным и чаще всего проходит самостоятельно за 6-8 недель.
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ТаиландФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В миреРоссия
 
 
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