https://ria.ru/20250706/lishay-2027495385.html

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с розовым лишаем в Таиланде

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с розовым лишаем в Таиланде - РИА Новости, 06.07.2025

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с розовым лишаем в Таиланде

Роспотребнадзор ведёт мониторинг эпидситуации, связанной с ростом заболеваемости розовым лишаем в Таиланде, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:31:00+03:00

2025-07-06T15:31:00+03:00

2025-07-06T15:31:00+03:00

таиланд

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор ведёт мониторинг эпидситуации, связанной с ростом заболеваемости розовым лишаем в Таиланде, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке розового лишая в Таиланде. По имеющейся информации, Департамент медицинских услуг страны выпустил медицинское предупреждение о розовом лишае, кожном заболевании, которое часто встречается в сезон дождей. Количество заболевших не уточняется", - рассказали в ведомстве.В Роспотребнадзоре напомнили, что в целях профилактики инфекций необходимо тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, после посещения туалета и перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Также фрукты и овощи нужно мыть бутилированной или кипяченой водой, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций. "В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли или жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью", - уточнили в ведомстве. Розовый лишай Жибера - кожное заболевание, чаще проявляется у молодых людей 10-35 лет, предположительно вирусной природы. Заболевание, как правило, возникает на фоне ослабленного иммунитета, стресса, переохлаждения или аллергических реакций. Оно не считается заразным и чаще всего проходит самостоятельно за 6-8 недель.

https://ria.ru/20250115/lishay-1763193593.html

https://ria.ru/20250121/pyatna-1780126485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

таиланд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, россия