https://ria.ru/20250706/lishay-2027495385.html
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с розовым лишаем в Таиланде
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с розовым лишаем в Таиланде - РИА Новости, 06.07.2025
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с розовым лишаем в Таиланде
Роспотребнадзор ведёт мониторинг эпидситуации, связанной с ростом заболеваемости розовым лишаем в Таиланде, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:31:00+03:00
2025-07-06T15:31:00+03:00
2025-07-06T15:31:00+03:00
таиланд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор ведёт мониторинг эпидситуации, связанной с ростом заболеваемости розовым лишаем в Таиланде, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке розового лишая в Таиланде. По имеющейся информации, Департамент медицинских услуг страны выпустил медицинское предупреждение о розовом лишае, кожном заболевании, которое часто встречается в сезон дождей. Количество заболевших не уточняется", - рассказали в ведомстве.В Роспотребнадзоре напомнили, что в целях профилактики инфекций необходимо тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, после посещения туалета и перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Также фрукты и овощи нужно мыть бутилированной или кипяченой водой, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций. "В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли или жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью", - уточнили в ведомстве. Розовый лишай Жибера - кожное заболевание, чаще проявляется у молодых людей 10-35 лет, предположительно вирусной природы. Заболевание, как правило, возникает на фоне ослабленного иммунитета, стресса, переохлаждения или аллергических реакций. Оно не считается заразным и чаще всего проходит самостоятельно за 6-8 недель.
https://ria.ru/20250115/lishay-1763193593.html
https://ria.ru/20250121/pyatna-1780126485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, россия
Таиланд, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире, Россия
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с розовым лишаем в Таиланде
Роспотребнадзор следит за ростом заболеваемости розовым лишаем в Таиланде
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Роспотребнадзор ведёт мониторинг эпидситуации, связанной с ростом заболеваемости розовым лишаем в Таиланде, сообщили журналистам в пресс-службе
ведомства.
"Роспотребнадзор
держит на контроле сообщения о вспышке розового лишая в Таиланде
. По имеющейся информации, Департамент медицинских услуг страны выпустил медицинское предупреждение о розовом лишае, кожном заболевании, которое часто встречается в сезон дождей. Количество заболевших не уточняется", - рассказали в ведомстве.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в целях профилактики инфекций необходимо тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, после посещения туалета и перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Также фрукты и овощи нужно мыть бутилированной или кипяченой водой, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.
"В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли или жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью", - уточнили в ведомстве.
Розовый лишай Жибера - кожное заболевание, чаще проявляется у молодых людей 10-35 лет, предположительно вирусной природы. Заболевание, как правило, возникает на фоне ослабленного иммунитета, стресса, переохлаждения или аллергических реакций. Оно не считается заразным и чаще всего проходит самостоятельно за 6-8 недель.