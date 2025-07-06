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Блогер, который держит льва на участке, заявил, что его оклеветали - РИА Новости, 06.07.2025
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22:27 06.07.2025 (обновлено: 22:34 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/lev-2027548998.html
Блогер, который держит льва на участке, заявил, что его оклеветали
Блогер, который держит льва на участке, заявил, что его оклеветали - РИА Новости, 06.07.2025
Блогер, который держит льва на участке, заявил, что его оклеветали
Блогер из Сургута в ХМАО Амирхан Магомедов, держащий на своем дачном участке льва, состоянием которого заинтересовалась полиция, заявил РИА Новости, что его... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:27:00+03:00
2025-07-06T22:34:00+03:00
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
происшествия
лев
животные
дикие животные
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Блогер из Сургута в ХМАО Амирхан Магомедов, держащий на своем дачном участке льва, состоянием которого заинтересовалась полиция, заявил РИА Новости, что его оклеветали. В воскресенье в СМИ появились публикации со ссылкой на местных жителей, что сургутский блогер Амирхан Магомедов, содержащий на своем участке льва, плохо ухаживает за животным, утверждалось, что царь зверей "живет в каком-то сарае", "питается дешевым кошачьим кормом", "очень тощий, покрыт язвами". Как уточнили РИА Новости в управлении МВД по региону, сейчас проводится проверка, так как в полицию поступили жалобы, а разбирается в ситуации участковый. "Я туда (на участок – ред.) преднамеренно не приехал, дождался сегодня журналистов, и вместе приехали с ними, чтобы они видели сами, в каких условиях он живет. Опубликовали еще, что я его кормлю кошачьим кормом, не понимаю, как взрослый человек может такое нести? Это хищник по природе, как он может есть кошачью еду? Это сколько мне надо кошачьей еды, чтобы он сытым был? Два ящика?" – недоумевает собеседник агентства. Он отметил, что сведения в прессе о плохом уходе за львом – неправда, полагает, что на него могли пожаловаться соседи. "Это началось вчера, на мой участок залезли", – сказал Магомедов, заявив, что, в свою очередь, обращаться в полицию по этому поводу не намерен. "Мне скрывать нечего", – отметил он. По его словам, его месячные затраты на африканского льва дубайской масти, которому 16 июля исполнится ровно год, составляют порядка 160-170 тысяч рублей, у животного есть свой ветеринар, который его осматривает. Самовыгулом его питомец не занимается, а гуляет только на территории участка на поводке, сообщил Магомедов, а имя льва – "Харис", с одной "р". "Откуда у моего льва язвы? Он ухоженный, за ним я смотрю. Питается только мясом, рацион я его меняю – это говядина и курица. Никакого кошачьего корма не употребляет, никакие каши. Не курит и не пьет", – шутит он. На вопрос, правда ли, что он планирует поместить животное в зоопарк, отвечает утвердительно. "Решение мной было принято еще в марте, но только поместить его в зоопарк где-нибудь поближе – в Тюмени или Екатеринбурге, чтобы я мог ездить и видеть своего льва", – добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250704/lev-2027318527.html
https://ria.ru/20250706/podrobnosti--2027483409.html
сургут
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сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия, происшествия, лев, животные, дикие животные, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Происшествия, лев, Животные, Дикие животные, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Блогер, который держит льва на участке, заявил, что его оклеветали

Блогер Магомедов назвал данные о плохом уходе за львом на участке клеветой

© соцсетиЛев, живущий у блогера в ХМАО
Лев, живущий у блогера в ХМАО - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© соцсети
Лев, живущий у блогера в ХМАО
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Блогер из Сургута в ХМАО Амирхан Магомедов, держащий на своем дачном участке льва, состоянием которого заинтересовалась полиция, заявил РИА Новости, что его оклеветали.
В воскресенье в СМИ появились публикации со ссылкой на местных жителей, что сургутский блогер Амирхан Магомедов, содержащий на своем участке льва, плохо ухаживает за животным, утверждалось, что царь зверей "живет в каком-то сарае", "питается дешевым кошачьим кормом", "очень тощий, покрыт язвами". Как уточнили РИА Новости в управлении МВД по региону, сейчас проводится проверка, так как в полицию поступили жалобы, а разбирается в ситуации участковый.
«
"Я туда (на участок – ред.) преднамеренно не приехал, дождался сегодня журналистов, и вместе приехали с ними, чтобы они видели сами, в каких условиях он живет. Опубликовали еще, что я его кормлю кошачьим кормом, не понимаю, как взрослый человек может такое нести? Это хищник по природе, как он может есть кошачью еду? Это сколько мне надо кошачьей еды, чтобы он сытым был? Два ящика?" – недоумевает собеседник агентства.
Он отметил, что сведения в прессе о плохом уходе за львом – неправда, полагает, что на него могли пожаловаться соседи.
"Это началось вчера, на мой участок залезли", – сказал Магомедов, заявив, что, в свою очередь, обращаться в полицию по этому поводу не намерен. "Мне скрывать нечего", – отметил он.
По его словам, его месячные затраты на африканского льва дубайской масти, которому 16 июля исполнится ровно год, составляют порядка 160-170 тысяч рублей, у животного есть свой ветеринар, который его осматривает. Самовыгулом его питомец не занимается, а гуляет только на территории участка на поводке, сообщил Магомедов, а имя льва – "Харис", с одной "р".
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"Откуда у моего льва язвы? Он ухоженный, за ним я смотрю. Питается только мясом, рацион я его меняю – это говядина и курица. Никакого кошачьего корма не употребляет, никакие каши. Не курит и не пьет", – шутит он.
На вопрос, правда ли, что он планирует поместить животное в зоопарк, отвечает утвердительно.
"Решение мной было принято еще в марте, но только поместить его в зоопарк где-нибудь поближе – в Тюмени или Екатеринбурге, чтобы я мог ездить и видеть своего льва", – добавил собеседник агентства.
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СургутХанты-Мансийский автономный округРоссияПроисшествиялевЖивотныеДикие животныеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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