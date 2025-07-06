https://ria.ru/20250706/lev-2027548072.html

В ХМАО проверят данные о плохом уходе за львом, живущим на участке блогера

В ХМАО проверят данные о плохом уходе за львом, живущим на участке блогера - РИА Новости, 06.07.2025

В ХМАО проверят данные о плохом уходе за львом, живущим на участке блогера

Сотрудники полиции начали проверку после данных о том, что за львом, живущим на дачном участке у блогера в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, якобы... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:15:00+03:00

2025-07-06T22:15:00+03:00

2025-07-06T22:34:00+03:00

происшествия

сургут

ханты-мансийский автономный округ

россия

лев

животные

дикие животные

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции начали проверку после данных о том, что за львом, живущим на дачном участке у блогера в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, якобы плохо ухаживают, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону. "Проводится проверка. В полицию поступили жалобы от граждан, участковый разбирается в ситуации", – сказала собеседница агентства на просьбу прокомментировать инцидент. В ведомстве уточнили, что, по их информации, владелец льва планирует передать его в зоопарк Тюмени. Ранее в СМИ появились публикации со ссылкой на местных жителей, что сургутский блогер Амирхан Магомедов, содержащий на своем дачном участке льва по кличке Харрис, плохо ухаживает за животным, утверждалось, что царь зверей "живет в каком-то сарае", "питается дешевым кошачьим кормом", "тощий, покрыт язвами".

https://ria.ru/20250706/podrobnosti--2027483409.html

сургут

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия, лев, животные, дикие животные, министерство внутренних дел рф (мвд россии)