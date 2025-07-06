Рейтинг@Mail.ru
В ХМАО проверят данные о плохом уходе за львом, живущим на участке блогера - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 06.07.2025 (обновлено: 22:34 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/lev-2027548072.html
В ХМАО проверят данные о плохом уходе за львом, живущим на участке блогера
В ХМАО проверят данные о плохом уходе за львом, живущим на участке блогера - РИА Новости, 06.07.2025
В ХМАО проверят данные о плохом уходе за львом, живущим на участке блогера
Сотрудники полиции начали проверку после данных о том, что за львом, живущим на дачном участке у блогера в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, якобы... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:15:00+03:00
2025-07-06T22:34:00+03:00
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
лев
животные
дикие животные
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027549675_0:0:814:458_1920x0_80_0_0_3a05a02a11bc10eb3b7d4025b04d564b.png
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции начали проверку после данных о том, что за львом, живущим на дачном участке у блогера в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, якобы плохо ухаживают, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону. "Проводится проверка. В полицию поступили жалобы от граждан, участковый разбирается в ситуации", – сказала собеседница агентства на просьбу прокомментировать инцидент. В ведомстве уточнили, что, по их информации, владелец льва планирует передать его в зоопарк Тюмени. Ранее в СМИ появились публикации со ссылкой на местных жителей, что сургутский блогер Амирхан Магомедов, содержащий на своем дачном участке льва по кличке Харрис, плохо ухаживает за животным, утверждалось, что царь зверей "живет в каком-то сарае", "питается дешевым кошачьим кормом", "тощий, покрыт язвами".
https://ria.ru/20250706/podrobnosti--2027483409.html
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027549675_28:0:639:458_1920x0_80_0_0_cfdd5ec4e879704c42406f8b55a46d35.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия, лев, животные, дикие животные, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, лев, Животные, Дикие животные, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В ХМАО проверят данные о плохом уходе за львом, живущим на участке блогера

В Сургуте проверят данные о плохом уходе за львом на участке блогера Магомедова

© соцсетиЛев, живущий у блогера в ХМАО
Лев, живущий у блогера в ХМАО - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© соцсети
Лев, живущий у блогера в ХМАО
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции начали проверку после данных о том, что за львом, живущим на дачном участке у блогера в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, якобы плохо ухаживают, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.
"Проводится проверка. В полицию поступили жалобы от граждан, участковый разбирается в ситуации", – сказала собеседница агентства на просьбу прокомментировать инцидент.
В ведомстве уточнили, что, по их информации, владелец льва планирует передать его в зоопарк Тюмени.
Ранее в СМИ появились публикации со ссылкой на местных жителей, что сургутский блогер Амирхан Магомедов, содержащий на своем дачном участке льва по кличке Харрис, плохо ухаживает за животным, утверждалось, что царь зверей "живет в каком-то сарае", "питается дешевым кошачьим кормом", "тощий, покрыт язвами".
Житель Антальи, на которого напал лев, вырвавшийся из клетки в парке животных - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Появились подробности после нападения льва на человека в Анталье
Вчера, 14:02
 
ПроисшествияСургутХанты-Мансийский автономный округРоссиялевЖивотныеДикие животныеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала