https://ria.ru/20250706/lev-2027483719.html

В Австралии женщина осталась без руки после укуса льва

В Австралии женщина осталась без руки после укуса льва - РИА Новости, 06.07.2025

В Австралии женщина осталась без руки после укуса льва

Женщина осталась без руки после укуса льва в зоопарке в австралийском штате Квинсленд, сообщает местный телеканал ABC со ссылкой на заявление зоосада. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T14:06:00+03:00

2025-07-06T14:06:00+03:00

2025-07-06T14:09:00+03:00

квинсленд

австралия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027484015_0:0:799:449_1920x0_80_0_0_af5eb214e96ba376e6fcb5dd640ec063.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Женщина осталась без руки после укуса льва в зоопарке в австралийском штате Квинсленд, сообщает местный телеканал ABC со ссылкой на заявление зоосада. "Женщина старше 50 лет была доставлена по воздуху в больницу с серьезными ранами после укуса льва в зоопарке Квинсленда. По имеющимся сведениям, женщина лишилась руки", - говорится в материале телеканала. По данным ABC, инцидент произошел в воскресенье утром по местному времени в зоопарке Darling Downs Zoo в городе Пилтон. Согласно заявлению зоосада, лев схватил женщину за руку, когда она наблюдала за работой смотрителей. Отмечается, что пострадавшая часто так делала за последние 20 лет, она прекрасно знала о правилах поведения рядом с потенциально опасными животными. Причина действий льва неясна. Как уточняет зоопарк, животное не выходило за пределы вольера и опасности для посетителей или смотрителей не представляло. Зоосад заверил, что лев "не будет наказан". Кроме того, как отмечает телеканал, в связи с происшествием зоопарк будет закрыт в течение двух дней, он откроется во вторник.

https://ria.ru/20250706/lev--2027473929.html

https://ria.ru/20250625/sk-2025454626.html

квинсленд

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

квинсленд, австралия, в мире