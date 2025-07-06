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В Австралии женщина осталась без руки после укуса льва - РИА Новости, 06.07.2025
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14:06 06.07.2025 (обновлено: 14:09 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/lev-2027483719.html
В Австралии женщина осталась без руки после укуса льва
В Австралии женщина осталась без руки после укуса льва - РИА Новости, 06.07.2025
В Австралии женщина осталась без руки после укуса льва
Женщина осталась без руки после укуса льва в зоопарке в австралийском штате Квинсленд, сообщает местный телеканал ABC со ссылкой на заявление зоосада. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:06:00+03:00
2025-07-06T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Женщина осталась без руки после укуса льва в зоопарке в австралийском штате Квинсленд, сообщает местный телеканал ABC со ссылкой на заявление зоосада. "Женщина старше 50 лет была доставлена по воздуху в больницу с серьезными ранами после укуса льва в зоопарке Квинсленда. По имеющимся сведениям, женщина лишилась руки", - говорится в материале телеканала. По данным ABC, инцидент произошел в воскресенье утром по местному времени в зоопарке Darling Downs Zoo в городе Пилтон. Согласно заявлению зоосада, лев схватил женщину за руку, когда она наблюдала за работой смотрителей. Отмечается, что пострадавшая часто так делала за последние 20 лет, она прекрасно знала о правилах поведения рядом с потенциально опасными животными. Причина действий льва неясна. Как уточняет зоопарк, животное не выходило за пределы вольера и опасности для посетителей или смотрителей не представляло. Зоосад заверил, что лев "не будет наказан". Кроме того, как отмечает телеканал, в связи с происшествием зоопарк будет закрыт в течение двух дней, он откроется во вторник.
https://ria.ru/20250706/lev--2027473929.html
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квинсленд, австралия, в мире
Квинсленд, Австралия, В мире
В Австралии женщина осталась без руки после укуса льва

ABC: в Квинсленде лев укусил за руку наблюдавшую за смотрителями зоосада женщину

© Фото : Darling Downs ZooЗоопарк в австралийском штате Квинсленд
Зоопарк в австралийском штате Квинсленд - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : Darling Downs Zoo
Зоопарк в австралийском штате Квинсленд. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Женщина осталась без руки после укуса льва в зоопарке в австралийском штате Квинсленд, сообщает местный телеканал ABC со ссылкой на заявление зоосада.
"Женщина старше 50 лет была доставлена по воздуху в больницу с серьезными ранами после укуса льва в зоопарке Квинсленда. По имеющимся сведениям, женщина лишилась руки", - говорится в материале телеканала.
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По данным ABC, инцидент произошел в воскресенье утром по местному времени в зоопарке Darling Downs Zoo в городе Пилтон. Согласно заявлению зоосада, лев схватил женщину за руку, когда она наблюдала за работой смотрителей. Отмечается, что пострадавшая часто так делала за последние 20 лет, она прекрасно знала о правилах поведения рядом с потенциально опасными животными. Причина действий льва неясна.
Как уточняет зоопарк, животное не выходило за пределы вольера и опасности для посетителей или смотрителей не представляло. Зоосад заверил, что лев "не будет наказан".
Кроме того, как отмечает телеканал, в связи с происшествием зоопарк будет закрыт в течение двух дней, он откроется во вторник.
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