В Австралии женщина осталась без руки после укуса льва
ABC: в Квинсленде лев укусил за руку наблюдавшую за смотрителями зоосада женщину
© Фото : Darling Downs ZooЗоопарк в австралийском штате Квинсленд
© Фото : Darling Downs Zoo
Зоопарк в австралийском штате Квинсленд. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Женщина осталась без руки после укуса льва в зоопарке в австралийском штате Квинсленд, сообщает местный телеканал ABC со ссылкой на заявление зоосада.
"Женщина старше 50 лет была доставлена по воздуху в больницу с серьезными ранами после укуса льва в зоопарке Квинсленда. По имеющимся сведениям, женщина лишилась руки", - говорится в материале телеканала.
По данным ABC, инцидент произошел в воскресенье утром по местному времени в зоопарке Darling Downs Zoo в городе Пилтон. Согласно заявлению зоосада, лев схватил женщину за руку, когда она наблюдала за работой смотрителей. Отмечается, что пострадавшая часто так делала за последние 20 лет, она прекрасно знала о правилах поведения рядом с потенциально опасными животными. Причина действий льва неясна.
Как уточняет зоопарк, животное не выходило за пределы вольера и опасности для посетителей или смотрителей не представляло. Зоосад заверил, что лев "не будет наказан".
Кроме того, как отмечает телеканал, в связи с происшествием зоопарк будет закрыт в течение двух дней, он откроется во вторник.