https://ria.ru/20250706/lev--2027473929.html
В Анталье лев вырвался из клетки и напал на местного жителя
В Анталье лев вырвался из клетки и напал на местного жителя - РИА Новости, 06.07.2025
В Анталье лев вырвался из клетки и напал на местного жителя
Лев, вырвавшийся из клетки в парке животных в районе Манавгат турецкой курортной Антальи, напал на местного жителя, усилия по поимке животного продолжаются при... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T11:57:00+03:00
2025-07-06T11:57:00+03:00
2025-07-06T16:15:00+03:00
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АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Лев, вырвавшийся из клетки в парке животных в районе Манавгат турецкой курортной Антальи, напал на местного жителя, усилия по поимке животного продолжаются при помощи беспилотников, сообщила газета Hürriyet. "Лев-самец по кличке Зевс в парке животных Lion Land, расположенном у шоссе D-400 в районе Илыджа района Манавгат, сбежал из клетки около 02:00 (совпадает с мск). Лев напал на Сулеймана Кыра, который работал в километре от территории парка, и нанес ему серьезные ранения около 05:00. Когда об инциденте стало известно, медицинская бригада доставила Сулеймана Кыра в больницу", — сообщило издание. Получив сообщение, жандармерия и полиция приняли меры безопасности в районе и начали поисковую операцию. "Когда было установлено, что в последний раз Зевса видели между районами Илыджа и Кумкёй, за отелями, поиски были перенесены в этот район. Для поиска льва также был задействован беспилотник. Власти предупредили жителей кварталов Илыджа и Кумкёй, чтобы они не приближались к этому району", — уточняет газета.
https://ria.ru/20250627/zubkov--2025731960.html
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анталья (провинция), в мире
Анталья (провинция), В мире
В Анталье лев вырвался из клетки и напал на местного жителя
Лев вырвался из клетки в турецкой курортной Анталье и напал на местного жителя