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Лавров обсудил с главой МИД Ирана удары США и Израиля

Лавров обсудил с главой МИД Ирана удары США и Израиля - РИА Новости, 06.07.2025

Лавров обсудил с главой МИД Ирана удары США и Израиля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи осудил удары США и Израиля по Ирану, а также подчеркнул важность... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:31:00+03:00

2025-07-06T22:31:00+03:00

2025-07-06T22:31:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи осудил удары США и Израиля по Ирану, а также подчеркнул важность урегулирования вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими путями, сообщили в МИД России. "Проведена сверка часов по региональной и международной проблематике, затронуты актуальные темы двусторонней повестки дня. С российской стороны подтверждено осуждение неспровоцированных и осуществленных в нарушение Устава ООН и норм международного права военных ударов Израиля и США по территории Ирана, включая бомбардировки объектов ядерно-энергетической инфраструктуры страны, находящихся под гарантиями МАГАТЭ. Подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении. В ходе встречи также выражена готовность Москвы оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок конфликта на Ближнем Востоке, в том числе в русле ранее выдвинутых президентом России Владимиром Путиным соответствующих конкретных инициатив, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250614/rossija-2022838120.html

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