https://ria.ru/20250706/lavrov-2027549488.html
Лавров обсудил с главой МИД Ирана удары США и Израиля
Лавров обсудил с главой МИД Ирана удары США и Израиля - РИА Новости, 06.07.2025
Лавров обсудил с главой МИД Ирана удары США и Израиля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи осудил удары США и Израиля по Ирану, а также подчеркнул важность... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:31:00+03:00
2025-07-06T22:31:00+03:00
2025-07-06T22:31:00+03:00
в мире
россия
иран
сша
сергей лавров
аббас аракчи
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи осудил удары США и Израиля по Ирану, а также подчеркнул важность урегулирования вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими путями, сообщили в МИД России. "Проведена сверка часов по региональной и международной проблематике, затронуты актуальные темы двусторонней повестки дня. С российской стороны подтверждено осуждение неспровоцированных и осуществленных в нарушение Устава ООН и норм международного права военных ударов Израиля и США по территории Ирана, включая бомбардировки объектов ядерно-энергетической инфраструктуры страны, находящихся под гарантиями МАГАТЭ. Подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении. В ходе встречи также выражена готовность Москвы оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок конфликта на Ближнем Востоке, в том числе в русле ранее выдвинутых президентом России Владимиром Путиным соответствующих конкретных инициатив, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250614/rossija-2022838120.html
россия
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, сша, сергей лавров, аббас аракчи, владимир путин, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, Иран, США, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, Владимир Путин, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Лавров обсудил с главой МИД Ирана удары США и Израиля
Лавров осудил удары США и Израиля по Ирану и подчеркнул важность урегулирования