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Лавров обсудил с главой МИД Ирана удары США и Израиля - РИА Новости, 06.07.2025
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22:31 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/lavrov-2027549488.html
Лавров обсудил с главой МИД Ирана удары США и Израиля
Лавров обсудил с главой МИД Ирана удары США и Израиля - РИА Новости, 06.07.2025
Лавров обсудил с главой МИД Ирана удары США и Израиля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи осудил удары США и Израиля по Ирану, а также подчеркнул важность... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:31:00+03:00
2025-07-06T22:31:00+03:00
в мире
россия
иран
сша
сергей лавров
аббас аракчи
владимир путин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи осудил удары США и Израиля по Ирану, а также подчеркнул важность урегулирования вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими путями, сообщили в МИД России. "Проведена сверка часов по региональной и международной проблематике, затронуты актуальные темы двусторонней повестки дня. С российской стороны подтверждено осуждение неспровоцированных и осуществленных в нарушение Устава ООН и норм международного права военных ударов Израиля и США по территории Ирана, включая бомбардировки объектов ядерно-энергетической инфраструктуры страны, находящихся под гарантиями МАГАТЭ. Подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении. В ходе встречи также выражена готовность Москвы оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок конфликта на Ближнем Востоке, в том числе в русле ранее выдвинутых президентом России Владимиром Путиным соответствующих конкретных инициатив, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250614/rossija-2022838120.html
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в мире, россия, иран, сша, сергей лавров, аббас аракчи, владимир путин, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, Иран, США, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, Владимир Путин, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Лавров обсудил с главой МИД Ирана удары США и Израиля

Лавров осудил удары США и Израиля по Ирану и подчеркнул важность урегулирования

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи осудил удары США и Израиля по Ирану, а также подчеркнул важность урегулирования вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими путями, сообщили в МИД России.
"Проведена сверка часов по региональной и международной проблематике, затронуты актуальные темы двусторонней повестки дня. С российской стороны подтверждено осуждение неспровоцированных и осуществленных в нарушение Устава ООН и норм международного права военных ударов Израиля и США по территории Ирана, включая бомбардировки объектов ядерно-энергетической инфраструктуры страны, находящихся под гарантиями МАГАТЭ. Подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.
В ходе встречи также выражена готовность Москвы оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок конфликта на Ближнем Востоке, в том числе в русле ранее выдвинутых президентом России Владимиром Путиным соответствующих конкретных инициатив, добавили в ведомстве.
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В миреРоссияИранСШАСергей ЛавровАббас АракчиВладимир ПутинООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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