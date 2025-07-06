https://ria.ru/20250706/lavrov-2027546541.html
Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии
Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии - РИА Новости, 06.07.2025
Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии
Глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с бразильским коллегой, сообщила официальный представитель российского... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:00:00+03:00
2025-07-06T22:00:00+03:00
2025-07-06T23:38:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с бразильским коллегой, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. "Встреча глав МИД России и Бразилии "на полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро", - написала она в своем Telegram-канале, опубликовав фото встречи.
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Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии
Лавров на полях саммита БРИКС в провел встречу с главой МИД Бразилии Виейрой