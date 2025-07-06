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Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии - РИА Новости, 06.07.2025
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22:00 06.07.2025 (обновлено: 23:38 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/lavrov-2027546541.html
Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии
Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии - РИА Новости, 06.07.2025
Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии
Глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с бразильским коллегой, сообщила официальный представитель российского... РИА Новости, 06.07.2025
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рио-де-жанейро (город)
бразилия
брикс
сергей лавров
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид бразилии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с бразильским коллегой, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. "Встреча глав МИД России и Бразилии "на полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро", - написала она в своем Telegram-канале, опубликовав фото встречи.
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
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рио-де-жанейро (город)
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россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, брикс, сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид бразилии, в мире
Россия, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, БРИКС, Сергей Лавров, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Бразилии, В мире
Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии

Лавров на полях саммита БРИКС в провел встречу с главой МИД Бразилии Виейрой

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с бразильским коллегой, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Встреча глав МИД России и Бразилии "на полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро", - написала она в своем Telegram-канале, опубликовав фото встречи.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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Вчера, 00:27
 
РоссияРио-де-Жанейро (город)БразилияБРИКССергей ЛавровМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД БразилииВ мире
 
 
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