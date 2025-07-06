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Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
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21:50 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/lavrov-2027545549.html
Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана на полях саммита БРИКС
Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана на полях саммита БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T21:50:00+03:00
2025-07-06T21:50:00+03:00
в мире
иран
россия
рио-де-жанейро (город)
сергей лавров
аббас аракчи
брикс
магатэ
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Лавров поблагодарил своего иранского коллегу за возможность встретиться на полях мероприятия, они обменялись рукопожатиями. В декларации саммита, принятой лидерами стран БРИКС, отдельное внимание уделяется недавней эскалации на Ближнем Востоке. Участники саммита осудили удары Израиля по Ирану, назвав их нарушением международного права. Кроме того, они выразили обеспокоенность нападениями на иранские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.
https://ria.ru/20250614/rossija-2022838120.html
иран
россия
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в мире, иран, россия, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, аббас аракчи, брикс, магатэ
В мире, Иран, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Сергей Лавров, Аббас Аракчи, БРИКС, МАГАТЭ
Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана на полях саммита БРИКС

Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аракчи ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / POOLСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / POOL
Сергей Лавров . Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Лавров поблагодарил своего иранского коллегу за возможность встретиться на полях мероприятия, они обменялись рукопожатиями.
В декларации саммита, принятой лидерами стран БРИКС, отдельное внимание уделяется недавней эскалации на Ближнем Востоке. Участники саммита осудили удары Израиля по Ирану, назвав их нарушением международного права. Кроме того, они выразили обеспокоенность нападениями на иранские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.
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В миреИранРоссияРио-де-Жанейро (город)Сергей ЛавровАббас АракчиБРИКСМАГАТЭ
 
 
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