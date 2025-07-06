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"Прогресс МС-31" пристыковался к МКС - РИА Новости, 06.07.2025
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Наука
 
00:29 06.07.2025 (обновлено: 00:31 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/kosmos-2027431344.html
"Прогресс МС-31" пристыковался к МКС
"Прогресс МС-31" пристыковался к МКС - РИА Новости, 06.07.2025
"Прогресс МС-31" пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-31" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию стыковки ведёт... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T00:29:00+03:00
2025-07-06T00:31:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-31" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию стыковки ведёт "Роскосмос".Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком стартовала с Байконура в 22.32 мск 3 июля и через несколько минут вывела его на низкую околоземную орбиту. Полёт корабля к станции проходил по традиционной двухсуточной схеме сближения, в ходе которой "Прогресс МС-31" облетел вокруг Земли 34 раза. Всего на орбите Земли корабль пробудет 167 суток.Грузовик привёз на станцию 950 килограммов топлива для дозаправки МКС, 50 килограммов азота для пополнения атмосферы станции, 420 килограммов питьевой воды, а также продукты питания, одежду, санитарно-гигиенические и медицинские средства для экипажа.Масса аппаратуры и расходников для дооснащения и планового ремонта бортовых систем станции, космических исследований и экспериментов, доставленных на "Прогрессе МС-31", превысила полтонны. В частности, корабль привёз инвентарь для экспериментов "Импульс", "Мираж", "Фуллерен", "Биополимер", "Виртуал", "Спланх", "Биодеградация", "Орбита-МГ" и "Сепарация".Ранее к модулю "Поиск" был пристыкован корабль "Прогресс МС-29". Он прибыл на станцию 23 ноября 2024 года и отстыковался 1 июля, после чего сошёл с орбиты, сгорел в атмосфере, а его тугоплавкие элементы конструкции упали в несудоходном районе Тихого океана.Старт "Союза-2.1а", доставившего грузовик на орбиту, стал восьмым космическим пуском России в 2025 году и уже вторым грузовика серии "Прогресс". Предыдущий "Прогресс МС-30" сейчас пристыкован к модулю "Звезда". Третий российский корабль, находящийся в составе МКС - пилотируемый "Союз МС-27", 8 апреля привёз на станцию российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого с американским астронавтом Джонни Кимом.
https://ria.ru/20250702/ms-29-2026638414.html
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роскосмос, космос - риа наука, земля, байконур (город), тихий океан
Наука, Роскосмос, Космос - РИА Наука, Земля, Байконур (город), Тихий океан
"Прогресс МС-31" пристыковался к МКС

"Прогресс МС-31" после двух суток полета по орбите пристыковался к МКС

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-31" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию стыковки ведёт "Роскосмос".
Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком стартовала с Байконура в 22.32 мск 3 июля и через несколько минут вывела его на низкую околоземную орбиту. Полёт корабля к станции проходил по традиционной двухсуточной схеме сближения, в ходе которой "Прогресс МС-31" облетел вокруг Земли 34 раза. Всего на орбите Земли корабль пробудет 167 суток.
МКС - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Грузовик "Прогресс МС-29" затопили в Тихом океане после полета на МКС
2 июля, 01:40
Грузовик привёз на станцию 950 килограммов топлива для дозаправки МКС, 50 килограммов азота для пополнения атмосферы станции, 420 килограммов питьевой воды, а также продукты питания, одежду, санитарно-гигиенические и медицинские средства для экипажа.
Масса аппаратуры и расходников для дооснащения и планового ремонта бортовых систем станции, космических исследований и экспериментов, доставленных на "Прогрессе МС-31", превысила полтонны. В частности, корабль привёз инвентарь для экспериментов "Импульс", "Мираж", "Фуллерен", "Биополимер", "Виртуал", "Спланх", "Биодеградация", "Орбита-МГ" и "Сепарация".
Ранее к модулю "Поиск" был пристыкован корабль "Прогресс МС-29". Он прибыл на станцию 23 ноября 2024 года и отстыковался 1 июля, после чего сошёл с орбиты, сгорел в атмосфере, а его тугоплавкие элементы конструкции упали в несудоходном районе Тихого океана.
Старт "Союза-2.1а", доставившего грузовик на орбиту, стал восьмым космическим пуском России в 2025 году и уже вторым грузовика серии "Прогресс". Предыдущий "Прогресс МС-30" сейчас пристыкован к модулю "Звезда". Третий российский корабль, находящийся в составе МКС - пилотируемый "Союз МС-27", 8 апреля привёз на станцию российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого с американским астронавтом Джонни Кимом.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
На МКС устранили утечку воздуха из российского модуля "Звезда"
13 июня, 17:09
 
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