https://ria.ru/20250706/kosmos-2027431344.html

"Прогресс МС-31" пристыковался к МКС

"Прогресс МС-31" пристыковался к МКС - РИА Новости, 06.07.2025

"Прогресс МС-31" пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-31" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию стыковки ведёт... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T00:29:00+03:00

2025-07-06T00:29:00+03:00

2025-07-06T00:31:00+03:00

наука

роскосмос

космос - риа наука

земля

байконур (город)

тихий океан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-31" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию стыковки ведёт "Роскосмос".Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком стартовала с Байконура в 22.32 мск 3 июля и через несколько минут вывела его на низкую околоземную орбиту. Полёт корабля к станции проходил по традиционной двухсуточной схеме сближения, в ходе которой "Прогресс МС-31" облетел вокруг Земли 34 раза. Всего на орбите Земли корабль пробудет 167 суток.Грузовик привёз на станцию 950 килограммов топлива для дозаправки МКС, 50 килограммов азота для пополнения атмосферы станции, 420 килограммов питьевой воды, а также продукты питания, одежду, санитарно-гигиенические и медицинские средства для экипажа.Масса аппаратуры и расходников для дооснащения и планового ремонта бортовых систем станции, космических исследований и экспериментов, доставленных на "Прогрессе МС-31", превысила полтонны. В частности, корабль привёз инвентарь для экспериментов "Импульс", "Мираж", "Фуллерен", "Биополимер", "Виртуал", "Спланх", "Биодеградация", "Орбита-МГ" и "Сепарация".Ранее к модулю "Поиск" был пристыкован корабль "Прогресс МС-29". Он прибыл на станцию 23 ноября 2024 года и отстыковался 1 июля, после чего сошёл с орбиты, сгорел в атмосфере, а его тугоплавкие элементы конструкции упали в несудоходном районе Тихого океана.Старт "Союза-2.1а", доставившего грузовик на орбиту, стал восьмым космическим пуском России в 2025 году и уже вторым грузовика серии "Прогресс". Предыдущий "Прогресс МС-30" сейчас пристыкован к модулю "Звезда". Третий российский корабль, находящийся в составе МКС - пилотируемый "Союз МС-27", 8 апреля привёз на станцию российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого с американским астронавтом Джонни Кимом.

https://ria.ru/20250702/ms-29-2026638414.html

https://ria.ru/20250613/utechka--2022684036.html

земля

байконур (город)

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

роскосмос, космос - риа наука, земля, байконур (город), тихий океан