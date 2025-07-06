https://ria.ru/20250706/kirov-2027546669.html

В аэропорту Кирова сняли ограничения

В аэропорту Кирова сняли ограничения - РИА Новости, 06.07.2025

В аэропорту Кирова сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:01:00+03:00

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2025-07-06T22:01:00+03:00

киров

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. "В аэропорту Киров (Победилово) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250706/aeroport-2027529970.html

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киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия