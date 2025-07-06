https://ria.ru/20250706/kirov-2027546669.html
В аэропорту Кирова сняли ограничения
В аэропорту Кирова сняли ограничения - РИА Новости, 06.07.2025
В аэропорту Кирова сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:01:00+03:00
2025-07-06T22:01:00+03:00
2025-07-06T22:01:00+03:00
киров
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. "В аэропорту Киров (Победилово) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250706/aeroport-2027529970.html
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киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия
Киров, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Россия
В аэропорту Кирова сняли ограничения
В аэропорту Кирова сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов