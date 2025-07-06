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В Киеве недалеко от ТЭЦ взорвалась цистерна с топливом

В Киеве недалеко от ТЭЦ взорвалась цистерна с топливом - РИА Новости, 06.07.2025

В Киеве недалеко от ТЭЦ взорвалась цистерна с топливом

Цистерна с топливом взорвалась в Киеве на территории предприятия недалеко от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщил мэр столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T17:43:00+03:00

2025-07-06T17:43:00+03:00

2025-07-06T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Цистерна с топливом взорвалась в Киеве на территории предприятия недалеко от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Киеве, предположительно, на ТЭЦ-6. "Взрыв, о котором пишут сейчас Telegram-каналы к ТЭЦ-6 не имеет отношения. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ. Пострадавших пока нет. Экстренные службы на месте", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале также опроверг информацию о взрыве на ТЭЦ. При этом он сообщил, что на левом берегу Киева на нескольких улицах пропал свет в домах. "Ожидаем от специалистов ориентировочное время возвращения света. Информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности, пожар локализован", - написал Ткаченко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, виталий кличко, украина