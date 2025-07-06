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В Киеве недалеко от ТЭЦ взорвалась цистерна с топливом - РИА Новости, 06.07.2025
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В Киеве недалеко от ТЭЦ взорвалась цистерна с топливом
В Киеве недалеко от ТЭЦ взорвалась цистерна с топливом - РИА Новости, 06.07.2025
В Киеве недалеко от ТЭЦ взорвалась цистерна с топливом
Цистерна с топливом взорвалась в Киеве на территории предприятия недалеко от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщил мэр столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T17:43:00+03:00
2025-07-06T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Цистерна с топливом взорвалась в Киеве на территории предприятия недалеко от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Киеве, предположительно, на ТЭЦ-6. "Взрыв, о котором пишут сейчас Telegram-каналы к ТЭЦ-6 не имеет отношения. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ. Пострадавших пока нет. Экстренные службы на месте", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале также опроверг информацию о взрыве на ТЭЦ. При этом он сообщил, что на левом берегу Киева на нескольких улицах пропал свет в домах. "Ожидаем от специалистов ориентировочное время возвращения света. Информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности, пожар локализован", - написал Ткаченко.
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в мире, киев, виталий кличко, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко, Украина
В Киеве недалеко от ТЭЦ взорвалась цистерна с топливом

Кличко: в Киеве в ангаре предприятия недалеко от ТЭЦ-6 взорвалась цистерна с ГСМ

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Цистерна с топливом взорвалась в Киеве на территории предприятия недалеко от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Киеве, предположительно, на ТЭЦ-6.
"Взрыв, о котором пишут сейчас Telegram-каналы к ТЭЦ-6 не имеет отношения. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ. Пострадавших пока нет. Экстренные службы на месте", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале также опроверг информацию о взрыве на ТЭЦ. При этом он сообщил, что на левом берегу Киева на нескольких улицах пропал свет в домах.
"Ожидаем от специалистов ориентировочное время возвращения света. Информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности, пожар локализован", - написал Ткаченко.
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22 июня 2022, 17:18
 
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