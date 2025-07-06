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Хуситы атаковали аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой баллистической ракетой
Хуситы атаковали аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой баллистической ракетой - РИА Новости, 06.07.2025
Хуситы атаковали аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой баллистической ракетой
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало израильский аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T10:07:00+03:00
2025-07-06T10:07:00+03:00
2025-07-06T10:20:00+03:00
в мире
ансар алла
йемен
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КАИР, 6 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало израильский аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой баллистической ракетой."Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов - ред.) провели военную операцию, атаковав аэропорт Лод ("Бен-Гурион" - ред.) гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина 2", - заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.В ночь на воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории. Позднее армия заявила, что ракета была перехвачена.
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Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион
Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион
2025-07-06T10:07
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в мире, ансар алла, йемен
В мире, Ансар Алла, Йемен
Хуситы атаковали аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой баллистической ракетой
Хуситы атаковали "Бен-Гурион" в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой