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Лидер "Хезболлы" заявил, что угрозы не заставят ее сдаться - РИА Новости, 06.07.2025
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12:46 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/khezbolla-2027478412.html
Лидер "Хезболлы" заявил, что угрозы не заставят ее сдаться
Лидер "Хезболлы" заявил, что угрозы не заставят ее сдаться - РИА Новости, 06.07.2025
Лидер "Хезболлы" заявил, что угрозы не заставят ее сдаться
Угрозы не заставят "Хезболлах" сдаться, ливанское движение готово и к миру, и к обороне, заявил его лидер Наим Касем. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:46:00+03:00
2025-07-06T12:46:00+03:00
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КАИР, 6 июл - РИА Новости. Угрозы не заставят "Хезболлах" сдаться, ливанское движение готово и к миру, и к обороне, заявил его лидер Наим Касем. Ранее источник в ливанских политических кругах заявил РИА Новости, что движение "Хезболла" не будет выступать против согласованной позиции властей Ливана в лице президента, премьер-министра и спикера парламента по предложенной инициативе США, связанной с разоружением шиитского сопротивления, если объявленная позиция будет выражать общенациональный консенсус. "Угрозы не заставят нас сдаться. Нельзя требовать от нас смягчить позицию или бросить оружие в свете продолжения агрессии", - сказал Касем в ходе выступления, которое транслировал ливанский телеканал Al Mayadeen. Лидер "Хезболлы" подчеркнул, что Израиль должен выполнить первый этап соглашения о прекращении огня – вывод войск, прекращение ударов по Ливану и освобождение пленных, после чего движение готово к дальнейшим обсуждениям. "Мы готовы к миру и строительству государства. Также мы готовы к противостоянию и обороне", - добавил Касем. Ранее лидер "Хезболлы" заявлял, что сопротивление продолжает выполнять обязательства в рамках соглашения о прекращении огня, поддерживая дипломатические усилия ливанских властей, направленные на прекращение атак Израиля против Ливана. Однако, по его словам, вопрос о передаче оружия руководством движения не рассматривается, более того, сопротивление оставляет за собой право возобновить боевые операции против Израиля, если продолжится оккупация ливанских территорий и регулярные атаки. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлы" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления. Ранее было объявлено о прекращении боевых действий на юге Ливана между "Хезболлой" и израильской армией после 416 дней конфликта. Согласно достигнутым договоренностям, израильская армия должна была завершить вывод войск из оккупированных территорий к утру 26 января, однако до сих пор сохраняет военное присутствие в пяти сухопутных точках к югу от реки Литани.
https://ria.ru/20250628/vostok-2025889093.html
https://ria.ru/20250430/livan-2014397462.html
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в мире, ливан, израиль, сша, хезболла, оон
В мире, Ливан, Израиль, США, Хезболла, ООН
Лидер "Хезболлы" заявил, что угрозы не заставят ее сдаться

Лидер "Хезболлы" Касем заявил о готовности движения и к миру, и к обороне

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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КАИР, 6 июл - РИА Новости. Угрозы не заставят "Хезболлах" сдаться, ливанское движение готово и к миру, и к обороне, заявил его лидер Наим Касем.
Ранее источник в ливанских политических кругах заявил РИА Новости, что движение "Хезболла" не будет выступать против согласованной позиции властей Ливана в лице президента, премьер-министра и спикера парламента по предложенной инициативе США, связанной с разоружением шиитского сопротивления, если объявленная позиция будет выражать общенациональный консенсус.
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"Угрозы не заставят нас сдаться. Нельзя требовать от нас смягчить позицию или бросить оружие в свете продолжения агрессии", - сказал Касем в ходе выступления, которое транслировал ливанский телеканал Al Mayadeen.
Лидер "Хезболлы" подчеркнул, что Израиль должен выполнить первый этап соглашения о прекращении огня – вывод войск, прекращение ударов по Ливану и освобождение пленных, после чего движение готово к дальнейшим обсуждениям.
"Мы готовы к миру и строительству государства. Также мы готовы к противостоянию и обороне", - добавил Касем.
Ранее лидер "Хезболлы" заявлял, что сопротивление продолжает выполнять обязательства в рамках соглашения о прекращении огня, поддерживая дипломатические усилия ливанских властей, направленные на прекращение атак Израиля против Ливана. Однако, по его словам, вопрос о передаче оружия руководством движения не рассматривается, более того, сопротивление оставляет за собой право возобновить боевые операции против Израиля, если продолжится оккупация ливанских территорий и регулярные атаки.
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Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлы" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
Ранее было объявлено о прекращении боевых действий на юге Ливана между "Хезболлой" и израильской армией после 416 дней конфликта. Согласно достигнутым договоренностям, израильская армия должна была завершить вывод войск из оккупированных территорий к утру 26 января, однако до сих пор сохраняет военное присутствие в пяти сухопутных точках к югу от реки Литани.
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