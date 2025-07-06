https://ria.ru/20250706/khamas-2027496136.html

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира морских сил ХАМАС

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира морских сил ХАМАС - РИА Новости, 06.07.2025

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира морских сил ХАМАС

Израильские военные ликвидировали командира морских сил движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:38:00+03:00

2025-07-06T15:38:00+03:00

2025-07-06T15:38:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали командира морских сил движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В понедельник (30 июня - ред.) Армия обороны Израиля на основе данных разведки нанесла удар и уничтожила террориста Рамзи Рамдана Абеда Али Салеха - командира морского подразделения ХАМАС в северной части сектора", - говорится в сообщении. По данным военных, в ходе удара вместе с Рамзи Салехом были ликвидированы еще несколько боевиков ХАМАС, включая заместителя командира минометного подразделения ХАМАС Хишама Мансура и боевика из минометного подразделения Насима Сабху. "Перед ударом были предприняты меры по снижению риска для гражданского населения, включая применение высокоточного оружия, наблюдение с воздуха и дополнительную оперативную информацию", - добавили в ЦАХАЛ.

https://ria.ru/20250706/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал)