Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира морских сил ХАМАС - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/khamas-2027496136.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира морских сил ХАМАС
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира морских сил ХАМАС - РИА Новости, 06.07.2025
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира морских сил ХАМАС
Израильские военные ликвидировали командира морских сил движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:38:00+03:00
2025-07-06T15:38:00+03:00
в мире
израиль
хамас
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали командира морских сил движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В понедельник (30 июня - ред.) Армия обороны Израиля на основе данных разведки нанесла удар и уничтожила террориста Рамзи Рамдана Абеда Али Салеха - командира морского подразделения ХАМАС в северной части сектора", - говорится в сообщении. По данным военных, в ходе удара вместе с Рамзи Салехом были ликвидированы еще несколько боевиков ХАМАС, включая заместителя командира минометного подразделения ХАМАС Хишама Мансура и боевика из минометного подразделения Насима Сабху. "Перед ударом были предприняты меры по снижению риска для гражданского населения, включая применение высокоточного оружия, наблюдение с воздуха и дополнительную оперативную информацию", - добавили в ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20250706/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира морских сил ХАМАС

ЦАХАЛ заявила о ликвидации 30 июня командира морских сил ХАМАС Рамзи Салеха

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали командира морских сил движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В понедельник (30 июня - ред.) Армия обороны Израиля на основе данных разведки нанесла удар и уничтожила террориста Рамзи Рамдана Абеда Али Салеха - командира морского подразделения ХАМАС в северной части сектора", - говорится в сообщении.
По данным военных, в ходе удара вместе с Рамзи Салехом были ликвидированы еще несколько боевиков ХАМАС, включая заместителя командира минометного подразделения ХАМАС Хишама Мансура и боевика из минометного подразделения Насима Сабху.
"Перед ударом были предприняты меры по снижению риска для гражданского населения, включая применение высокоточного оружия, наблюдение с воздуха и дополнительную оперативную информацию", - добавили в ЦАХАЛ.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала