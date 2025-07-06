https://ria.ru/20250706/katera-2027476477.html

ВС России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера

ВС России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 06.07.2025

ВС России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера

Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T12:24:00+03:00

2025-07-06T12:24:00+03:00

2025-07-06T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

черное море

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

вмф рф

черноморский флот вмф россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753317497_0:0:3299:1857_1920x0_80_0_0_76524db1e2aadfd3c39407dcbf7bc878.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, черное море, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, вмф рф, черноморский флот вмф россии