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ВС России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера
ВС России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 06.07.2025
ВС России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера
Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:24:00+03:00
2025-07-06T12:24:00+03:00
2025-07-06T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера
МО: силы ЧФ РФ уничтожили три украинских безэкипажных катера в Черном море