Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/katera-2027476477.html
ВС России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера
ВС России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 06.07.2025
ВС России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера
Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:24:00+03:00
2025-07-06T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черное море
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
вмф рф
черноморский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753317497_0:0:3299:1857_1920x0_80_0_0_76524db1e2aadfd3c39407dcbf7bc878.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753317497_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_6244b508e9203707406bb9e4898fbbbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черное море, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, вмф рф, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, ВМФ РФ, Черноморский флот ВМФ России
ВС России уничтожили в Черном море три украинских безэкипажных катера

МО: силы ЧФ РФ уничтожили три украинских безэкипажных катера в Черном море

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВертолеты Ка-52 ВМФ РФ
Вертолеты Ка-52 ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вертолеты Ка-52 ВМФ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВМФ РФЧерноморский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала