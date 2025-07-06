https://ria.ru/20250706/izrail-2027553580.html

Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы"

Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 06.07.2025

Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T23:37:00+03:00

2025-07-06T23:37:00+03:00

2025-07-06T23:37:00+03:00

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. "Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удары по нескольким военным объектам "Хезболлах", местам производства и складам стратегического вооружения, а также месту пуска ракет в районе Бекаа и юге Ливана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН №1701. Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи подчеркивал, что ежедневные израильские обстрелы и вторжения в воздушное пространство и территориальные воды страны представляют собой прямое нарушение суверенитета и международного права. Он призвал международное сообщество оказать давление на Израиль с целью полного вывода войск с ливанской территории и прекращения всех агрессивных действий. Бывший командующий Временными силами ООН в южном Ливане (UNIFIL) генерал Аролдо Лазаро, в свою очередь, отмечал, что любые задержки в выводе израильских войск подрывают усилия по установлению устойчивого мира и стабильности в регионе. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.

https://ria.ru/20250706/khezbolla-2027478412.html

https://ria.ru/20250705/voyna-2027298489.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)