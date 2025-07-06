Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила об ударах по военным объектам движения "Хезболла" в Ливане
© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН №1701.
Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи подчеркивал, что ежедневные израильские обстрелы и вторжения в воздушное пространство и территориальные воды страны представляют собой прямое нарушение суверенитета и международного права. Он призвал международное сообщество оказать давление на Израиль с целью полного вывода войск с ливанской территории и прекращения всех агрессивных действий. Бывший командующий Временными силами ООН в южном Ливане (UNIFIL) генерал Аролдо Лазаро, в свою очередь, отмечал, что любые задержки в выводе израильских войск подрывают усилия по установлению устойчивого мира и стабильности в регионе.
Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
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