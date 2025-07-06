https://ria.ru/20250706/izrail-2027441073.html

Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена

Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 06.07.2025

Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы ПВО работают... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T02:52:00+03:00

2025-07-06T02:52:00+03:00

2025-07-06T03:08:00+03:00

израиль

йемен

в мире

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ливан

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы ПВО работают над её перехватом."Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ.Позднее армия заявила, что ракета была перехвачена.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250703/mir-2026935364.html

https://ria.ru/20250701/ssha-2026628063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, йемен, в мире, хамас, ливан