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Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 06.07.2025
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02:52 06.07.2025 (обновлено: 03:08 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/izrail-2027441073.html
Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена
Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 06.07.2025
Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы ПВО работают... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T02:52:00+03:00
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израиль
йемен
в мире
хамас
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы ПВО работают над её перехватом."Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ.Позднее армия заявила, что ракета была перехвачена.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250703/mir-2026935364.html
https://ria.ru/20250701/ssha-2026628063.html
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израиль, йемен, в мире, хамас, ливан
Израиль, Йемен, В мире, ХАМАС, Ливан
Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена

Израильские ПВО работают над перехватом ракеты из Йемена

© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы ПВО работают над её перехватом.
"Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ.
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Позднее армия заявила, что ракета была перехвачена.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
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