Эксперт рассказал, что было истинной причиной ударов США и Израиля по Ирану
Политолог Хелали назвал смену власти причиной ударов США и Израиля по Ирану
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Угроза" со стороны ядерной программы Ирана была лишь предлогом для США и Израиля, заинтересованных в смене власти в Тегеране и создании точки противодействия Москве и Пекину в регионе, поделился мнением в беседе с РИА Новости американский геополитический аналитик Кристофер Хелали.
"Цель - не иранская ядерная программа, а смена власти и ослабленный Иран с иным правительством, с которым он, вероятнее всего, станет прозападным и будет служить источником антагонизма по отношению к России, особенно на Каспии…, а также, в более широком смысле, к Китаю с его инициативой "Один пояс - один путь", - полагает собеседник агентства.
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Как отметил политолог, Иран имеет решающее значение для Китая в плане поставок нефти, а также занимает весомое место в регионе как торгово-экономический коридор.
При этом Хелали подчеркнул, что президент США Дональд Трамп шел на огромный риск, санкционировав удары по иранским центрам ядерных разработок.
"Трамп пошел на этот огромный риск…, чтобы "поиграть мышцами" США в регионе, а также чтобы надавить на Иран и, в конечном счете, Китай, Россию и КНДР, показав, что у них есть возможности (наносить подобные удары - ред.)", - добавил он.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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