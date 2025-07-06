https://ria.ru/20250706/iran-2027440628.html

В Иране зафиксировали серьезное нарушение подключения интернета

В Иране зафиксировали серьезное нарушение подключения интернета - РИА Новости, 06.07.2025

В Иране зафиксировали серьезное нарушение подключения интернета

Серьезное нарушение подключения интернета зафиксировано в Иране, сообщает служба мониторинга интернета NetBlocks. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T02:38:00+03:00

2025-07-06T02:38:00+03:00

2025-07-06T02:38:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Серьезное нарушение подключения интернета зафиксировано в Иране, сообщает служба мониторинга интернета NetBlocks. "Данные о работе сети в режиме реального времени показывают, что в Иране сейчас наблюдается серьезное нарушение подключения интернета, что подтверждает многочисленные сообщения пользователей о проблемах, затрагивающий глобальный интернет; инцидент произошел всего через несколько недель после того, как власти отключили телекоммуникации во время войны с Израилем", - говорится в сообщении организации в соцсети Х. В конце июня жители страны в ряде регионов исламской республики сообщили РИА Новости, что в Иране начали восстанавливать доступ к глобальному интернету после того, как он был ограничен из-за израильских ударов по Ирану. На протяжении нескольких дней после атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня интернет работал с периодическими перебоями, однако серьезно доступ к сети начал пропадать вечером 19 июня и в ночь на 20 июня - после того, как власти Ирана объявили, что вводят соответствующие ограничения, объясняя это тем, что Израиль может использовать средства коммуникации в Иране для военных целей. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250619/iran-2023770217.html

https://ria.ru/20250614/iran-2022880119.html

https://ria.ru/20250705/iran-2027423923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали