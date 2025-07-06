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"Ердынские игры" завершились в Приангарье ехором вокруг Ерда

"Ердынские игры" завершились в Приангарье ехором вокруг Ерда - РИА Новости, 06.07.2025

"Ердынские игры" завершились в Приангарье ехором вокруг Ерда

Международный этнокультурный фестиваль "Ердынские игры" завершился масштабным круговым танцем ехор вокруг горы Ерд, сообщил глава Иркутской области Игорь... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:09:00+03:00

2025-07-06T15:09:00+03:00

2025-07-06T16:47:00+03:00

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 6 июл — РИА Новости. Международный этнокультурный фестиваль "Ердынские игры" завершился масштабным круговым танцем ехор вокруг горы Ерд, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев."По традиции ярким финалом "Ердынских игр" стал масштабный круговой танец ехор, собравший более 3,5 тысячи участников и гостей фестиваля у подножия священной горы Ерд. Под звуки этнических мелодий люди, взявшись за руки, образовали огромный хоровод, символизирующий единство и дружбу", — написал он в Telegram-канале.Кобзев отметил, что "Ердынские игры — 2025" — важное событие в культурной жизни региона. В этом году его участниками стали делегации из девяти регионов России, а также из Китая, Киргизии, Монголии.Фестиваль проходил три дня в Ольхонском районе, в сакральном для бурят месте — у горы Ерд. В воскресенье наградили победителей конкурсов и соревнования борцов.Гран-при конкурса "Красавица Ердынских игр" получила Арюна Дамбиева из Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В соревнованиях "Игры баторов" победил Балдан Цыжипов из Бурятии. В конкурсе сказителей народного эпоса Гран-при завоевал Дылгыр Дымбрылов, также из этого региона.Важной частью фестиваля стал международный форум, где обсудили вопросы сохранения этнокультурного наследия и развития фестиваля. Принято решение одобрить включение национального танца бурят "Хатарха" в реестр объектов нематериального культурного наследия России.Гости праздника увидели состязания лучников, борцов, выступления творческих коллективов, посетили выставку-ярмарку уникальных изделий ручной работы из природных материалов.

https://ria.ru/20250705/buddisty--2027366033.html

https://ria.ru/20250705/prazdnik-2027370950.html

https://ria.ru/20250628/irkutsk-2026049324.html

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игорь кобзев, иркутская область, россия, республика бурятия, общество, китай