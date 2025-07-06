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В Харькове прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 06.07.2025
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01:27 06.07.2025 (обновлено: 02:13 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/harkov-2027436619.html
В Харькове прогремели несколько взрывов
В Харькове прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 06.07.2025
В Харькове прогремели несколько взрывов
В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T01:27:00+03:00
2025-07-06T02:13:00+03:00
в мире
харьков
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харьковская область
игорь терехов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В городе взрыв", — говорится в публикации от 01:07 ночи.В 01:12 и 01:14 градоначальник рассказал о еще двух таких инцидентах. Позднее о повторном взрыве сообщил 24 канал.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с 21:10 вечера в Харьковской области звучит воздушная тревога.Как передают местные СМИ, взрывы ночью прогремели и в Николаеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html
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в мире, харьков, россия, харьковская область, игорь терехов, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Игорь Терехов, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели несколько взрывов

Мэр Харькова Терехов сообщил о нескольких взрывах после воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
"В городе взрыв", — говорится в публикации от 01:07 ночи.
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В 01:12 и 01:14 градоначальник рассказал о еще двух таких инцидентах. Позднее о повторном взрыве сообщил 24 канал.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с 21:10 вечера в Харьковской области звучит воздушная тревога.
Как передают местные СМИ, взрывы ночью прогремели и в Николаеве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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В миреХарьковРоссияХарьковская областьИгорь ТереховВооруженные силы Украины
 
 
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