https://ria.ru/20250706/harkov-2027436619.html
В Харькове прогремели несколько взрывов
В Харькове прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 06.07.2025
В Харькове прогремели несколько взрывов
В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T01:27:00+03:00
2025-07-06T01:27:00+03:00
2025-07-06T02:13:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В городе взрыв", — говорится в публикации от 01:07 ночи.В 01:12 и 01:14 градоначальник рассказал о еще двух таких инцидентах. Позднее о повторном взрыве сообщил 24 канал.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с 21:10 вечера в Харьковской области звучит воздушная тревога.Как передают местные СМИ, взрывы ночью прогремели и в Николаеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Игорь Терехов, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели несколько взрывов
Мэр Харькова Терехов сообщил о нескольких взрывах после воздушной тревоги