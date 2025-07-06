https://ria.ru/20250706/harkov-2027436619.html

В Харькове прогремели несколько взрывов

В Харькове прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 06.07.2025

В Харькове прогремели несколько взрывов

В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T01:27:00+03:00

2025-07-06T01:27:00+03:00

2025-07-06T02:13:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В городе взрыв", — говорится в публикации от 01:07 ночи.В 01:12 и 01:14 градоначальник рассказал о еще двух таких инцидентах. Позднее о повторном взрыве сообщил 24 канал.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с 21:10 вечера в Харьковской области звучит воздушная тревога.Как передают местные СМИ, взрывы ночью прогремели и в Николаеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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Дарья Буймова

в мире, харьков, россия, харьковская область, игорь терехов, вооруженные силы украины