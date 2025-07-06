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Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России вдове Михаила Гудкова - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:47 06.07.2025 (обновлено: 18:58 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/gudkov-2027517028.html
Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России вдове Михаила Гудкова
Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России вдове Михаила Гудкова - РИА Новости, 06.07.2025
Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России вдове Михаила Гудкова
Президент России Владимир Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России, которой посмертно награжден заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T17:47:00+03:00
2025-07-06T18:58:00+03:00
михаил гудков
россия
специальная военная операция на украине
курская область
донбасс
владимир путин
олег кожемяко
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России, которой посмертно награжден заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майор Михаил Гудков, его вдове Жанне Гудковой.Президент встретился с ней в Кремле и лично передал награду."К сожалению, встречаемся в связи с такой трагедией. На боевом посту ушел из жизни русский офицер, настоящий солдат России, ваш муж, любимый вами человек, отец и сын своих родителей. Я уверен, что память о нем, конечно, будет храниться в вашей семье, в его наградах", - сказал Путин.Гудков - дважды Герой России. Ранее в воскресенье президент своим указом наградил его посмертно вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" - за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции.В среду Минобороны РФ сообщило о гибели Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота".Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала.Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
https://ria.ru/20250706/putin-2027523370.html
https://ria.ru/20250706/gudkov-2027496334.html
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михаил гудков, россия, курская область, донбасс, владимир путин, олег кожемяко
Михаил Гудков, Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Донбасс, Владимир Путин, Олег Кожемяко
Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России вдове Михаила Гудкова

Путин вручил "Золотую Звезду" Героя РФ вдове погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин передает вдове Героя России генерал-майора Михаила Гудкова Жанне Гудковой медаль "Золотая Звезда". 6 июля 2025
Президент РФ Владимир Путин передает вдове Героя России генерал-майора Михаила Гудкова Жанне Гудковой медаль Золотая Звезда. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин передает вдове Героя России генерал-майора Михаила Гудкова Жанне Гудковой медаль "Золотая Звезда". 6 июля 2025
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России, которой посмертно награжден заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майор Михаил Гудков, его вдове Жанне Гудковой.
Президент встретился с ней в Кремле и лично передал награду.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Гудкова будут помнить по объектам, названным в его честь, заявил Путин
Вчера, 18:35
"К сожалению, встречаемся в связи с такой трагедией. На боевом посту ушел из жизни русский офицер, настоящий солдат России, ваш муж, любимый вами человек, отец и сын своих родителей. Я уверен, что память о нем, конечно, будет храниться в вашей семье, в его наградах", - сказал Путин.
Гудков - дважды Герой России. Ранее в воскресенье президент своим указом наградил его посмертно вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" - за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции.
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота".
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала.
Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".
В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
Стихийный мемориал в память о погибшем заместителе главкома ВМФ РФ Михаиле Гудкове - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Замглавкома ВМФ Гудков до конца выполнил долг перед Россией, заявил Путин
Вчера, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил ГудковРоссияКурская областьДонбассВладимир ПутинОлег Кожемяко
 
 
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