https://ria.ru/20250706/gudkov-2027496334.html

Замглавкома ВМФ Гудков до конца выполнил долг перед Россией, заявил Путин

Замглавкома ВМФ Гудков до конца выполнил долг перед Россией, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025

Замглавкома ВМФ Гудков до конца выполнил долг перед Россией, заявил Путин

Погибший заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам, Герой России, генерал-майор Михаил Гудков до конца выполнил свой долг перед... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:39:00+03:00

2025-07-06T15:39:00+03:00

2025-07-06T15:49:00+03:00

россия

михаил гудков

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Погибший заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам, Герой России, генерал-майор Михаил Гудков до конца выполнил свой долг перед Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."Он погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг. Повысил его до уровня замглавкома, не было прямой необходимости у этого офицера опять появляться в боевых порядках и на пунктах управления. Но он считал это своим долгом и выполнил его до конца перед Россией", - сказал глава государства на форуме "Все для Победы!".В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам, Героя России, генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота".Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала.Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.

https://ria.ru/20250703/morpekh-2027010661.html

https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил гудков, владимир путин, безопасность