https://ria.ru/20250706/gudkov-2027495963.html

Путин назвал погибшего замглавкома ВМФ Гудкова настоящим русским офицером

Путин назвал погибшего замглавкома ВМФ Гудкова настоящим русским офицером - РИА Новости, 06.07.2025

Путин назвал погибшего замглавкома ВМФ Гудкова настоящим русским офицером

Президент РФ Владимир Путин назвал погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерала-майора, героя России Михаила Гудкова... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:37:00+03:00

2025-07-06T15:37:00+03:00

2025-07-06T15:45:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая область

курская область

михаил гудков

олег кожемяко

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерала-майора, героя России Михаила Гудкова настоящим русским офицером."Второго июля на боевом посту, вынужден и должен сказать об этом, погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Евгеньевич Гудков. Кстати, уроженец Донецкой области. Настоящий русский офицер, он с первых дней участвовал в специальной военной операции, командовал легендарной 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, которая покрыла себя славой в тяжелейших боях на самых ответственных направлениях", - сказал Путин на форуме "Все для победы".В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что замглавкома ВМФ - "сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота".

https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968184.html

россия

донецкая область

курская область

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владимир путин, безопасность, россия, донецкая область, курская область, михаил гудков, олег кожемяко