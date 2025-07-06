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Путин назвал погибшего замглавкома ВМФ Гудкова настоящим русским офицером
Путин назвал погибшего замглавкома ВМФ Гудкова настоящим русским офицером - РИА Новости, 06.07.2025
Путин назвал погибшего замглавкома ВМФ Гудкова настоящим русским офицером
Президент РФ Владимир Путин назвал погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерала-майора, героя России Михаила Гудкова... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:37:00+03:00
2025-07-06T15:37:00+03:00
2025-07-06T15:45:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая область
курская область
михаил гудков
олег кожемяко
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерала-майора, героя России Михаила Гудкова настоящим русским офицером."Второго июля на боевом посту, вынужден и должен сказать об этом, погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Евгеньевич Гудков. Кстати, уроженец Донецкой области. Настоящий русский офицер, он с первых дней участвовал в специальной военной операции, командовал легендарной 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, которая покрыла себя славой в тяжелейших боях на самых ответственных направлениях", - сказал Путин на форуме "Все для победы".В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что замглавкома ВМФ - "сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота".
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владимир путин, безопасность, россия, донецкая область, курская область, михаил гудков, олег кожемяко
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая область, Курская область, Михаил Гудков, Олег Кожемяко
Путин назвал погибшего замглавкома ВМФ Гудкова настоящим русским офицером
Путин назвал погибшего замглавкома ВМФ РФ Гудкова настоящим русским офицером