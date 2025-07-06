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Путин назвал погибшего замглавкома ВМФ Гудкова настоящим русским офицером - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 06.07.2025 (обновлено: 15:45 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/gudkov-2027495963.html
Путин назвал погибшего замглавкома ВМФ Гудкова настоящим русским офицером
Путин назвал погибшего замглавкома ВМФ Гудкова настоящим русским офицером - РИА Новости, 06.07.2025
Путин назвал погибшего замглавкома ВМФ Гудкова настоящим русским офицером
Президент РФ Владимир Путин назвал погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерала-майора, героя России Михаила Гудкова... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:37:00+03:00
2025-07-06T15:45:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая область
курская область
михаил гудков
олег кожемяко
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерала-майора, героя России Михаила Гудкова настоящим русским офицером."Второго июля на боевом посту, вынужден и должен сказать об этом, погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Евгеньевич Гудков. Кстати, уроженец Донецкой области. Настоящий русский офицер, он с первых дней участвовал в специальной военной операции, командовал легендарной 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, которая покрыла себя славой в тяжелейших боях на самых ответственных направлениях", - сказал Путин на форуме "Все для победы".В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что замглавкома ВМФ - "сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота".
https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968184.html
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владимир путин, безопасность, россия, донецкая область, курская область, михаил гудков, олег кожемяко
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая область, Курская область, Михаил Гудков, Олег Кожемяко
Путин назвал погибшего замглавкома ВМФ Гудкова настоящим русским офицером

Путин назвал погибшего замглавкома ВМФ РФ Гудкова настоящим русским офицером

© Фото : Минобороны России/TelegramМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : Минобороны России/Telegram
Михаил Гудков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерала-майора, героя России Михаила Гудкова настоящим русским офицером.
"Второго июля на боевом посту, вынужден и должен сказать об этом, погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Евгеньевич Гудков. Кстати, уроженец Донецкой области. Настоящий русский офицер, он с первых дней участвовал в специальной военной операции, командовал легендарной 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, которая покрыла себя славой в тяжелейших боях на самых ответственных направлениях", - сказал Путин на форуме "Все для победы".
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что замглавкома ВМФ - "сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота".
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Биография Михаила Гудкова
3 июля, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссияДонецкая областьКурская областьМихаил ГудковОлег Кожемяко
 
 
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