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Путин присвоил бригаде морской пехоты имя генерал-майора Михаила Гудкова - РИА Новости, 06.07.2025
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09:44 06.07.2025 (обновлено: 09:53 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/gudkov-2027462496.html
Путин присвоил бригаде морской пехоты имя генерал-майора Михаила Гудкова
Путин присвоил бригаде морской пехоты имя генерал-майора Михаила Гудкова - РИА Новости, 06.07.2025
Путин присвоил бригаде морской пехоты имя генерал-майора Михаила Гудкова
Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты орденов Жукова и Суворова наименование "имени... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T09:44:00+03:00
2025-07-06T09:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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михаил гудков
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты орденов Жукова и Суворова наименование "имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова". Соответствующий указ размещен в воскресенье на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить 155 отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование "имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова" и впредь именовать ее: 155 отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова", - говорится в указе. В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота". Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала. Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями". В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
https://ria.ru/20250703/morpekh-2027010661.html
https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968184.html
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безопасность, курская область, россия, донбасс, михаил гудков, владимир путин, олег кожемяко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Донбасс, Михаил Гудков, Владимир Путин, Олег Кожемяко
Путин присвоил бригаде морской пехоты имя генерал-майора Михаила Гудкова

Путин присвоил 155-й бригаде морпехов имя дважды Героя России Михаила Гудкова

© Минобороны РоссииМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Минобороны России
Михаил Гудков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты орденов Жукова и Суворова наименование "имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова".
Соответствующий указ размещен в воскресенье на сайте официального опубликования правовых актов.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Не боялся лично идти на штурм". Каким был Герой России Михаил Гудков
3 июля, 17:48
"Присвоить 155 отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование "имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова" и впредь именовать ее: 155 отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова", - говорится в указе.
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота".
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Биография Михаила Гудкова
3 июля, 16:11
Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".
В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
Видео с погибшим в Курской области замглавкома ВМФ Михаилом Гудковым - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Губернатор Приморья опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым
3 июля, 21:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияДонбассМихаил ГудковВладимир ПутинОлег Кожемяко
 
 
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