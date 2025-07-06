https://ria.ru/20250706/gudkov-2027462496.html

Путин присвоил бригаде морской пехоты имя генерал-майора Михаила Гудкова

Путин присвоил бригаде морской пехоты имя генерал-майора Михаила Гудкова - РИА Новости, 06.07.2025

Путин присвоил бригаде морской пехоты имя генерал-майора Михаила Гудкова

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты орденов Жукова и Суворова наименование "имени... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T09:44:00+03:00

2025-07-06T09:44:00+03:00

2025-07-06T09:53:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты орденов Жукова и Суворова наименование "имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова". Соответствующий указ размещен в воскресенье на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить 155 отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование "имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова" и впредь именовать ее: 155 отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова", - говорится в указе. В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота". Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала. Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями". В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.

https://ria.ru/20250703/morpekh-2027010661.html

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https://ria.ru/20250703/gudkov-2027055869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, россия, донбасс, михаил гудков, владимир путин, олег кожемяко