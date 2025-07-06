https://ria.ru/20250706/gudkov-2027456485.html

Путин наградил Героя России генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда"

Путин наградил Героя России генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда" - РИА Новости, 06.07.2025

Путин наградил Героя России генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда"

Президент Владимир Путин наградил Героя России генерал-майора Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда" посмертно. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T09:09:00+03:00

2025-07-06T09:09:00+03:00

2025-07-06T09:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

донбасс

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил Героя России генерал-майора Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда" посмертно. "За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила вторым знаком особого отличия — медалью "Золотая Звезда" (посмертно)", — говорится в указе.Также глава государства присвоил его имя 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, которой командовал Гудков.Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями.В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.

https://ria.ru/20250703/morpekh-2027010661.html

https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил гудков, владимир путин, безопасность, донбасс, курская область