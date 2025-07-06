Путин наградил Героя России генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда"
Героя России генерал-майора Гудкова наградили медалью "Золотая Звезда" посмертно
Михаил Гудков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил Героя России генерал-майора Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда" посмертно.
"За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила вторым знаком особого отличия — медалью "Золотая Звезда" (посмертно)", — говорится в указе.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГудков (крайний справа) во время посещения президентом Владимиром Путиным атомного подводного крейсера "Архангельск"
Гудков (крайний справа) во время посещения президентом Владимиром Путиным атомного подводного крейсера "Архангельск". Архивное фото
В среду Минобороны сообщило о гибели офицера при выполнении боевых задач в одном из приграничных районов Курской области.
Также глава государства присвоил его имя 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, которой командовал Гудков.
Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями.
В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
Биография Михаила Гудкова
3 июля, 16:11