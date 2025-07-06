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Путин наградил Героя России генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда" - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 06.07.2025 (обновлено: 09:46 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/gudkov-2027456485.html
Путин наградил Героя России генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда"
Путин наградил Героя России генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда" - РИА Новости, 06.07.2025
Путин наградил Героя России генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда"
Президент Владимир Путин наградил Героя России генерал-майора Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда" посмертно. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T09:09:00+03:00
2025-07-06T09:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
михаил гудков
владимир путин
безопасность
донбасс
курская область
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил Героя России генерал-майора Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда" посмертно. "За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила вторым знаком особого отличия — медалью "Золотая Звезда" (посмертно)", — говорится в указе.Также глава государства присвоил его имя 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, которой командовал Гудков.Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями.В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
https://ria.ru/20250703/morpekh-2027010661.html
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россия, михаил гудков, владимир путин, безопасность, донбасс, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Гудков, Владимир Путин, Безопасность, Донбасс, Курская область
Путин наградил Героя России генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда"

Героя России генерал-майора Гудкова наградили медалью "Золотая Звезда" посмертно

© Фото : Минобороны России/TelegramМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : Минобороны России/Telegram
Михаил Гудков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил Героя России генерал-майора Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда" посмертно.
"За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила вторым знаком особого отличия — медалью "Золотая Звезда" (посмертно)", — говорится в указе.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГудков (крайний справа) во время посещения президентом Владимиром Путиным атомного подводного крейсера "Архангельск"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения атомного подводного крейсера Архангельск - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Гудков (крайний справа) во время посещения президентом Владимиром Путиным атомного подводного крейсера "Архангельск". Архивное фото

В среду Минобороны сообщило о гибели офицера при выполнении боевых задач в одном из приграничных районов Курской области.

Также глава государства присвоил его имя 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, которой командовал Гудков.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Не боялся лично идти на штурм". Каким был Герой России Михаил Гудков
3 июля, 17:48
Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями.
В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Биография Михаила Гудкова
3 июля, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМихаил ГудковВладимир ПутинБезопасностьДонбассКурская область
 
 
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