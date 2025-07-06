https://ria.ru/20250706/gosdolg-2027456250.html

ООН назвала страны с самым большим госдолгом на одного жителя

ООН назвала страны с самым большим госдолгом на одного жителя - РИА Новости, 06.07.2025

ООН назвала страны с самым большим госдолгом на одного жителя

Самый большой госдолг на одного жителя страны в прошлом году был в Сингапуре и США, где показатели превысили 100 тысяч долларов, Россия же была 99-й, следует из РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T09:06:00+03:00

2025-07-06T09:06:00+03:00

2025-07-06T10:30:00+03:00

экономика

сингапур (город)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Самый большой госдолг на одного жителя страны в прошлом году был в Сингапуре и США, где показатели превысили 100 тысяч долларов, Россия же была 99-й, следует из анализа РИА Новости данных ООН. Суверенная задолженность на одного человека в прошлом году увеличилась сразу в 134 странах, а снизилась - в 48 государствах. Среднее значение по миру составил 11,4 тысячи долларов. Самый большой показатель - в Сингапуре, где госдолг на одного человека увеличился за прошлый год на 10,5 тысячи долларов, составив 158 тысяч долларов. В США же сумма впервые превысила отметку в 100 тысяч долларов: показатель вырос на 5,8 тысячи долларов - до 103,7 тысячи. Тройку лидеров замыкает Япония, где суверенная задолженность на одного жителя, наоборот, сократилась - сразу на 4,3 тысячи долларов, составив 76,9 тысячи. Среди топ-10 стран сокращение госдолга на жителя в прошлом году зафиксировала только еще Исландия - на 511 долларов, до 51,5 тысячи. Остальные же нарастили суверенную задолженность: в Канаде - до 60,3 тысячи долларов, в Бельгии - до 58,8 тысячи долларов. Итальянцы теперь "задолжали" 54,4 тысячи, британцы - 53,3 тысячи, а французы - 52,3 тысячи. Австрия замыкает десятку основных должников с 46,2 тысячи на одного жителя. Госдолг на одного человека в России в прошлом году составил, по расчетам ООН, 3 тысячи долларов, что лишь на 260 долларов больше уровня годом ранее. Это 99-е место среди всех стран. Сильнее всего в прошлом году нарастили госдолг на человека Сингапур, США, Израиль (+4,7 тысячи долларов), Британия (+3,9 тысячи) и Франция (+3,1 тысячи). При этом снизили больше всех Аргентина - сразу на 10 тысяч долларов, Япония, Дания (-2,9 тысячи), Кипр (-1,7 тысячи) и Норвегия (-1,6 тысячи).

https://ria.ru/20250705/tramp-2027324414.html

https://ria.ru/20250628/frantsiya-2026029133.html

https://ria.ru/20241211/kreditovanie-1988532917.html

сингапур (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сингапур (город), сша, россия, оон