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Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025
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18:01 06.07.2025 (обновлено: 18:07 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/globalizatsiya-2027518873.html
Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил Путин
Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025
Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил Путин
Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:01:00+03:00
2025-07-06T18:07:00+03:00
в мире
владимир путин
брикс
россия
рио-де-жанейро (город)
бразилия
сергей лавров
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы все видим, что в мире происходят кардинальные изменения… Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя. Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания саммит БРИКС.Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Путин обратился к участникам саммита по видео-конференц-связи.
https://ria.ru/20250706/mir-2027518670.html
россия
рио-де-жанейро (город)
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Путин: модель либеральной глобализации изживает себя
Путин: модель либеральной глобализации изживает себя
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в мире, владимир путин, брикс, россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, сергей лавров
В мире, Владимир Путин, БРИКС, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Сергей Лавров
Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил Путин

Путин: модель либеральной глобализации изживает себя

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы все видим, что в мире происходят кардинальные изменения… Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя. Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания саммит БРИКС.
Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Путин обратился к участникам саммита по видео-конференц-связи.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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В миреВладимир ПутинБРИКСРоссияРио-де-Жанейро (город)БразилияСергей Лавров
 
 
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