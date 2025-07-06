https://ria.ru/20250706/globalizatsiya-2027518873.html

Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил Путин

Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025

Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил Путин

Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T18:01:00+03:00

2025-07-06T18:01:00+03:00

2025-07-06T18:07:00+03:00

в мире

владимир путин

брикс

россия

рио-де-жанейро (город)

бразилия

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027519704_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ecad1c07a146f4adf88de8a9e339c500.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы все видим, что в мире происходят кардинальные изменения… Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя. Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания саммит БРИКС.Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Путин обратился к участникам саммита по видео-конференц-связи.

https://ria.ru/20250706/mir-2027518670.html

россия

рио-де-жанейро (город)

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: модель либеральной глобализации изживает себя Путин: модель либеральной глобализации изживает себя 2025-07-06T18:01 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, брикс, россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, сергей лавров