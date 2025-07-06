https://ria.ru/20250706/globalizatsiya-2027518873.html
Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил Путин
Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025
Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил Путин
Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:01:00+03:00
2025-07-06T18:01:00+03:00
2025-07-06T18:07:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы все видим, что в мире происходят кардинальные изменения… Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя. Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания саммит БРИКС.Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Путин обратился к участникам саммита по видео-конференц-связи.
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рио-де-жанейро (город)
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Путин: модель либеральной глобализации изживает себя
Путин: модель либеральной глобализации изживает себя
2025-07-06T18:01
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, брикс, россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, сергей лавров
В мире, Владимир Путин, БРИКС, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Сергей Лавров
Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил Путин
Путин: модель либеральной глобализации изживает себя