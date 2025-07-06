Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
Около 220 раз ВСУ атаковали 10 муниципалитетов в Белгородской области за сутки
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли снарядами и атаковали с использованием беспилотников 10 муниципалитетов Белгородской области порядка 220 раз, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 36 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 133 боеприпаса и зафиксированы атаки 88 беспилотниками, из них сбиты 45 дронов. В субботу пострадали пять мирных жителей. Кроме того, глава региона рассказал о 12-летней девочке, обратившейся за медпомощью после атаки дрона 3 июля. Различные повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, 6 частных домовладениях, сельхозпредприятии, сельхозтехнике, автобусе, предприятии и 10 транспортных средствах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В Белгородском районе… выпущено 16 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. В селе Никольское FPV-дрон атаковал маршрутный автобус. Пострадавшего водителя доставили в городскую больницу №2 г... Вчера в детскую областную больницу обратилась 12-летняя девочка, которая получила баротравму в результате атаки беспилотника на социальный объект в селе Бессоновка 3 июля. Лечение она продолжает в больнице, её состояние оценивается как средней тяжести… Сегодня утром в посёлке Октябрьский многоквартирный дом атакован FPV-дроном. Пострадал мирный житель", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе совершены атаки 5 беспилотниками. В Волоконовском районе зафиксирован обстрел с применением 5 боеприпасов и атаки 6 дронами. По Грайворонскому округу выпущен 21 боеприпас и нанесены удары 8 БПЛА. Краснояружский район обстрелян с применением 89 боеприпасов и совершены атаки 27 беспилотников, в воскресенье рано утром ранена женщина. Над Белгородом, Алексеевским округом, Вейделевским и Ивнянским районами системой ПВО сбиты 15 беспилотников.
"В Шебекинском муниципальном округе… выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, 18 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Шамино автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. Ранен водитель... Ещё один автомобиль атакован дроном в селе Новая Таволжанка. Пострадал мужчина", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.