https://ria.ru/20250706/flot-2027455647.html

Володин поздравил работников морского и речного флота с праздником

Володин поздравил работников морского и речного флота с праздником - РИА Новости, 06.07.2025

Володин поздравил работников морского и речного флота с праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников морского и речного флота России с профессиональным праздником, отметив, что водный транспорт важен... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T09:00:00+03:00

2025-07-06T09:00:00+03:00

2025-07-06T09:00:00+03:00

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников морского и речного флота России с профессиональным праздником, отметив, что водный транспорт важен для реализации грузовых и пассажирских перевозок. День работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. В 2025 году этот день приходится на 6 июля. "Поздравляю работников, ветеранов морского и речного флота России с профессиональным праздником. Водный транспорт важен для реализации грузовых и пассажирских перевозок, освоения арктических и дальневосточных морей, расширения внешнеторгового сотрудничества нашей страны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Председатель Госдумы отметил, что, обеспечивая бесперебойное судоходство, специалисты отрасли вносят вклад в укрепление экономики, туристического потенциала, а это способствует повышению качества жизни граждан. "Сегодня возрождается внутрирегиональное и межрегиональное речное сообщение. У людей появляется больше возможностей для комфортного передвижения. Но вместе с тем остаются проблемы, которые требуют решения", - заключил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вячеслав володин, госдума рф