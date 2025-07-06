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Володин поздравил работников морского и речного флота с праздником - РИА Новости, 06.07.2025
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09:00 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/flot-2027455647.html
Володин поздравил работников морского и речного флота с праздником
Володин поздравил работников морского и речного флота с праздником - РИА Новости, 06.07.2025
Володин поздравил работников морского и речного флота с праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников морского и речного флота России с профессиональным праздником, отметив, что водный транспорт важен... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T09:00:00+03:00
2025-07-06T09:00:00+03:00
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников морского и речного флота России с профессиональным праздником, отметив, что водный транспорт важен для реализации грузовых и пассажирских перевозок. День работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. В 2025 году этот день приходится на 6 июля. "Поздравляю работников, ветеранов морского и речного флота России с профессиональным праздником. Водный транспорт важен для реализации грузовых и пассажирских перевозок, освоения арктических и дальневосточных морей, расширения внешнеторгового сотрудничества нашей страны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Председатель Госдумы отметил, что, обеспечивая бесперебойное судоходство, специалисты отрасли вносят вклад в укрепление экономики, туристического потенциала, а это способствует повышению качества жизни граждан. "Сегодня возрождается внутрирегиональное и межрегиональное речное сообщение. У людей появляется больше возможностей для комфортного передвижения. Но вместе с тем остаются проблемы, которые требуют решения", - заключил он.
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россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил работников морского и речного флота с праздником

Володин: водный транспорт важен для реализации грузовых и пассажирских перевозок

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкКруизные туристические суда в Никоновской бухте на острове Валаам
Круизные туристические суда в Никоновской бухте на острове Валаам - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Круизные туристические суда в Никоновской бухте на острове Валаам. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников морского и речного флота России с профессиональным праздником, отметив, что водный транспорт важен для реализации грузовых и пассажирских перевозок.
День работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. В 2025 году этот день приходится на 6 июля.
«
"Поздравляю работников, ветеранов морского и речного флота России с профессиональным праздником. Водный транспорт важен для реализации грузовых и пассажирских перевозок, освоения арктических и дальневосточных морей, расширения внешнеторгового сотрудничества нашей страны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Председатель Госдумы отметил, что, обеспечивая бесперебойное судоходство, специалисты отрасли вносят вклад в укрепление экономики, туристического потенциала, а это способствует повышению качества жизни граждан.
"Сегодня возрождается внутрирегиональное и межрегиональное речное сообщение. У людей появляется больше возможностей для комфортного передвижения. Но вместе с тем остаются проблемы, которые требуют решения", - заключил он.
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