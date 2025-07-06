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Россия ответила на санкции модернизацией экономики, заявил Орешкин - РИА Новости, 06.07.2025
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00:52 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/ekonomika-2027432922.html
Россия ответила на санкции модернизацией экономики, заявил Орешкин
Россия ответила на санкции модернизацией экономики, заявил Орешкин - РИА Новости, 06.07.2025
Россия ответила на санкции модернизацией экономики, заявил Орешкин
Россия смогла не только справиться с беспрецедентным санкционным давлением, но и провести глубокую трансформацию своей экономики, заявил замруководителя... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T00:52:00+03:00
2025-07-06T00:52:00+03:00
экономика
россия
бразилия
максим орешкин
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - РИА Новости. Россия смогла не только справиться с беспрецедентным санкционным давлением, но и провести глубокую трансформацию своей экономики, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии. "В отношении нашей страны было введено более 30 тысяч санкций - рекордное число, почти вдвое превышающее совокупные меры против всех других государств. Нас пытались отключить от платежной инфраструктуры, разрушить цепочки поставок, нанести удар по ключевым отраслям экономики. Но ни один из этих планов не сработал", - сказал Орешкин. Бывший министр экономического развития РФ отметил, что Россия столкнулась с заморозкой международных резервов - "актом финансовой агрессии", но ответила на это ростом внутренней устойчивости. "Мы верили в нашу страну, в людей, в технологии - и добились настоящих прорывов, сделав экономику более суверенной и устойчивой", - подчеркнул Орешкин.
https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027432553.html
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экономика, россия, бразилия, максим орешкин, брикс
Экономика, Россия, Бразилия, Максим Орешкин, БРИКС
Россия ответила на санкции модернизацией экономики, заявил Орешкин

Орешкин: Россия смогла провести глубокую трансформацию экономики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин на ПМЭФ-2025
Максим Орешкин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Максим Орешкин на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - РИА Новости. Россия смогла не только справиться с беспрецедентным санкционным давлением, но и провести глубокую трансформацию своей экономики, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии.
"В отношении нашей страны было введено более 30 тысяч санкций - рекордное число, почти вдвое превышающее совокупные меры против всех других государств. Нас пытались отключить от платежной инфраструктуры, разрушить цепочки поставок, нанести удар по ключевым отраслям экономики. Но ни один из этих планов не сработал", - сказал Орешкин.
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Орешкин рассказал о рождении новой системы глобального развития
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Бывший министр экономического развития РФ отметил, что Россия столкнулась с заморозкой международных резервов - "актом финансовой агрессии", но ответила на это ростом внутренней устойчивости.
"Мы верили в нашу страну, в людей, в технологии - и добились настоящих прорывов, сделав экономику более суверенной и устойчивой", - подчеркнул Орешкин.
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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ЭкономикаРоссияБразилияМаксим ОрешкинБРИКС
 
 
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