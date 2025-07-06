https://ria.ru/20250706/ekonomika-2027429997.html
Силуанов рассказал о работе Нового банка развития
Силуанов рассказал о работе Нового банка развития - РИА Новости, 06.07.2025
Силуанов рассказал о работе Нового банка развития
Новый банк развития БРИКС, на базе которого должен заработать гарантийный фонд для увеличения инвестиций в страны объединения, показал свою жизнеспособность,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T00:10:00+03:00
2025-07-06T00:10:00+03:00
2025-07-06T00:40:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
брикс
новый банк развития
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС, на базе которого должен заработать гарантийный фонд для увеличения инвестиций в страны объединения, показал свою жизнеспособность, считает министр финансов РФ Антон Силуанов."Новый банк развития работает уже 10 лет. Институт показал свою работоспособность и эффективность. Принято решение о том, чтобы на базе этого института заработал гарантийный механизм, о котором мы сейчас говорим", - сказал Силуанов журналистам по итогам заседания Годового собрания Совета управляющих НБР и заседания министров финансов и управляющих центральным банков БРИКС."Говорили и о новых функционалах его (банка - ред.). Гарантийный механизм и считаем, что можно использовать этот банк как банк для трансграничных расчетов", - сказал Силуанов по итогам заседания Годового собрания Совета управляющих НБР и заседания министров финансов и управляющих центральным банков БРИКС.
https://ria.ru/20250706/briks-2027429452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, брикс, новый банк развития
Экономика, Россия, Антон Силуанов, БРИКС, Новый банк развития
Силуанов рассказал о работе Нового банка развития
Силуанов: Новый банк развития показал жизнеспособность