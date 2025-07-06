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Беженка из Дзержинска рассказала, как выжила после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:36 06.07.2025 (обновлено: 01:37 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/dzerzhinsk-2027437169.html
Беженка из Дзержинска рассказала, как выжила после атаки дрона ВСУ
Беженка из Дзержинска рассказала, как выжила после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
Беженка из Дзержинска рассказала, как выжила после атаки дрона ВСУ
Беженка из Дзержинска рассказала РИА Новости как выжила благодаря виноградной лозе после целенаправленной атаки дрона ВСУ по дому, где она проживала. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T01:36:00+03:00
2025-07-06T01:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
торецк
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Беженка из Дзержинска рассказала РИА Новости как выжила благодаря виноградной лозе после целенаправленной атаки дрона ВСУ по дому, где она проживала. "Мой (муж - ред.) пошел за дровами. И я увидела, что над ним (мужем - ред.) висит дрон. Я стою, не могу ему крикнуть, боюсь. Муж только привез эту коляску с дровами... и только зашел на кухню, а я зашла в дом, и дрон на нас сделал сброс", - рассказала беженка. По ее словам, от снаряда их спасла виноградная арка на домашнем участке, в которой зацепилось взрывное устройство, что замедлило время активации взрыва. "Они жили от нас рядом по улице... Они нас обстреливали постоянно с миномета", - рассказала собеседница агентства. Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
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в мире, дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дзержинск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Торецк, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженка из Дзержинска рассказала, как выжила после атаки дрона ВСУ

Беженка выжила при ударе дрона ВСУ благодаря виноградной лозе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина смотрит на улицу из своего дома во время эвакуации в городе Дзержинск (Торецк)
Женщина смотрит на улицу из своего дома во время эвакуации в городе Дзержинск (Торецк) - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина смотрит на улицу из своего дома во время эвакуации в городе Дзержинск (Торецк). Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Беженка из Дзержинска рассказала РИА Новости как выжила благодаря виноградной лозе после целенаправленной атаки дрона ВСУ по дому, где она проживала.
"Мой (муж - ред.) пошел за дровами. И я увидела, что над ним (мужем - ред.) висит дрон. Я стою, не могу ему крикнуть, боюсь. Муж только привез эту коляску с дровами... и только зашел на кухню, а я зашла в дом, и дрон на нас сделал сброс", - рассказала беженка.
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По ее словам, от снаряда их спасла виноградная арка на домашнем участке, в которой зацепилось взрывное устройство, что замедлило время активации взрыва.
"Они жили от нас рядом по улице... Они нас обстреливали постоянно с миномета", - рассказала собеседница агентства.
Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДзержинск (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаТорецкВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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