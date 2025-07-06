https://ria.ru/20250706/dzerzhinsk-2027437169.html

Беженка из Дзержинска рассказала, как выжила после атаки дрона ВСУ

Беженка из Дзержинска рассказала, как выжила после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025

Беженка из Дзержинска рассказала, как выжила после атаки дрона ВСУ

Беженка из Дзержинска рассказала РИА Новости как выжила благодаря виноградной лозе после целенаправленной атаки дрона ВСУ по дому, где она проживала. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T01:36:00+03:00

2025-07-06T01:36:00+03:00

2025-07-06T01:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

торецк

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960261801_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a63edfb5ef5d78d0c66c6d2af5e57d51.jpg

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Беженка из Дзержинска рассказала РИА Новости как выжила благодаря виноградной лозе после целенаправленной атаки дрона ВСУ по дому, где она проживала. "Мой (муж - ред.) пошел за дровами. И я увидела, что над ним (мужем - ред.) висит дрон. Я стою, не могу ему крикнуть, боюсь. Муж только привез эту коляску с дровами... и только зашел на кухню, а я зашла в дом, и дрон на нас сделал сброс", - рассказала беженка. По ее словам, от снаряда их спасла виноградная арка на домашнем участке, в которой зацепилось взрывное устройство, что замедлило время активации взрыва. "Они жили от нас рядом по улице... Они нас обстреливали постоянно с миномета", - рассказала собеседница агентства. Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

торецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)