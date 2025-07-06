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Пьяный водитель насмерть сбил девочку в Саратовской области

Пьяный водитель насмерть сбил девочку в Саратовской области - РИА Новости, 06.07.2025

Пьяный водитель насмерть сбил девочку в Саратовской области

Пьяный водитель сбил трех пешеходов на перекрестке в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, из них одну девочку-подростка насмерть, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T19:22:00+03:00

2025-07-06T19:22:00+03:00

2025-07-06T20:37:00+03:00

происшествия

саратовская область

энгельс

россия

дтп

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САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Пьяный водитель сбил трех пешеходов на перекрестке в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, из них одну девочку-подростка насмерть, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ; по данным прокуратуры области, автомобиль сбил пешеходов, вылетев на тротуар."В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). По предварительным данным, 6 июля 2025 года водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "ВАЗ 2112", на пересечении улиц Краснознаменная и Мира города Энгельса совершил наезд на троих пешеходов. От полученных травм несовершеннолетняя девушка скончалась на месте. В настоящее время следователями СК проводится осмотр места происшествия, фигурант задержан", - говорится в Telegram-канале СУСК.Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.В экстренных службах уточнили РИА Новости, что в больницу также доставлены женщина 1966 года рождения и один подросток."По предварительным данным, около 18.00 (17.00 мск) 6 июля 2025 года на улице Краснознаменная в Энгельсе водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на несовершеннолетних. В результате ДТП на месте происшествия погибла девушка-подросток", - говорится в Telegram-канале прокуратуры области.Ведомство взяло под контроль ход расследования уголовного дела.В пресс-службе областной Госавтоинспекции уточнили журналистам, что погибшей девочке было 15 лет. На видео, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что ДТП произошло вблизи регулируемого перекрестка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автомобиль въезжает в толпу детей Автомобиль въезжает в толпу детей 2025-07-06T19:22 true PT0M06S

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происшествия, саратовская область, энгельс, россия, дтп, следственный комитет россии (ск рф), видео