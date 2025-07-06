Рейтинг@Mail.ru
Пьяный водитель насмерть сбил девочку в Саратовской области - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 06.07.2025 (обновлено: 20:37 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/dtp-2027530826.html
Пьяный водитель насмерть сбил девочку в Саратовской области
Пьяный водитель насмерть сбил девочку в Саратовской области - РИА Новости, 06.07.2025
Пьяный водитель насмерть сбил девочку в Саратовской области
Пьяный водитель сбил трех пешеходов на перекрестке в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, из них одну девочку-подростка насмерть, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T19:22:00+03:00
2025-07-06T20:37:00+03:00
происшествия
саратовская область
энгельс
россия
дтп
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027531367_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a99d1205fd9224ad8f68c33e528587e2.jpg
САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Пьяный водитель сбил трех пешеходов на перекрестке в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, из них одну девочку-подростка насмерть, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ; по данным прокуратуры области, автомобиль сбил пешеходов, вылетев на тротуар."В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). По предварительным данным, 6 июля 2025 года водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "ВАЗ 2112", на пересечении улиц Краснознаменная и Мира города Энгельса совершил наезд на троих пешеходов. От полученных травм несовершеннолетняя девушка скончалась на месте. В настоящее время следователями СК проводится осмотр места происшествия, фигурант задержан", - говорится в Telegram-канале СУСК.Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.В экстренных службах уточнили РИА Новости, что в больницу также доставлены женщина 1966 года рождения и один подросток."По предварительным данным, около 18.00 (17.00 мск) 6 июля 2025 года на улице Краснознаменная в Энгельсе водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на несовершеннолетних. В результате ДТП на месте происшествия погибла девушка-подросток", - говорится в Telegram-канале прокуратуры области.Ведомство взяло под контроль ход расследования уголовного дела.В пресс-службе областной Госавтоинспекции уточнили журналистам, что погибшей девочке было 15 лет. На видео, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что ДТП произошло вблизи регулируемого перекрестка.
саратовская область
энгельс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Автомобиль въезжает в толпу детей
Автомобиль въезжает в толпу детей
2025-07-06T19:22
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027531367_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_326b9315ecd34dca809920e64b205585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, энгельс, россия, дтп, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Саратовская область, Энгельс, Россия, ДТП, Следственный комитет России (СК РФ)
Пьяный водитель насмерть сбил девочку в Саратовской области
САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Пьяный водитель сбил трех пешеходов на перекрестке в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, из них одну девочку-подростка насмерть, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ; по данным прокуратуры области, автомобиль сбил пешеходов, вылетев на тротуар.
2025-07-06T19:22
true
PT0M06S
Пьяный водитель насмерть сбил девочку в Саратовской области

Пьяный водитель вылетел на тротуар в Энгельсе и насмерть сбил девочку-подростка

© Фото : Прокуратура Саратовской области/TelegramДТП на улице Краснознаменная в Энгельсе
ДТП на улице Краснознаменная в Энгельсе - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : Прокуратура Саратовской области/Telegram
ДТП на улице Краснознаменная в Энгельсе
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Пьяный водитель сбил трех пешеходов на перекрестке в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, из них одну девочку-подростка насмерть, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ; по данным прокуратуры области, автомобиль сбил пешеходов, вылетев на тротуар.
"В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). По предварительным данным, 6 июля 2025 года водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "ВАЗ 2112", на пересечении улиц Краснознаменная и Мира города Энгельса совершил наезд на троих пешеходов. От полученных травм несовершеннолетняя девушка скончалась на месте. В настоящее время следователями СК проводится осмотр места происшествия, фигурант задержан", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.
В экстренных службах уточнили РИА Новости, что в больницу также доставлены женщина 1966 года рождения и один подросток.
"По предварительным данным, около 18.00 (17.00 мск) 6 июля 2025 года на улице Краснознаменная в Энгельсе водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на несовершеннолетних. В результате ДТП на месте происшествия погибла девушка-подросток", - говорится в Telegram-канале прокуратуры области.
Ведомство взяло под контроль ход расследования уголовного дела.
В пресс-службе областной Госавтоинспекции уточнили журналистам, что погибшей девочке было 15 лет. На видео, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что ДТП произошло вблизи регулируемого перекрестка.
 
ПроисшествияСаратовская областьЭнгельсРоссияДТПСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала