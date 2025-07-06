Рейтинг@Mail.ru
В Москве произошло ДТП на Люблинской улице - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/dtp-2027482706.html
В Москве произошло ДТП на Люблинской улице
В Москве произошло ДТП на Люблинской улице - РИА Новости, 06.07.2025
В Москве произошло ДТП на Люблинской улице
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве, сообщает дептранс. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T13:54:00+03:00
2025-07-06T13:54:00+03:00
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве, сообщает дептранс. "На Люблинской улице (в районе дома 88) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале ведомства. Движение в районе ДТП затруднено, уточняет дептранс. В пресс-службе столичного главка МВД России уточнили РИА Новости, что ДТП произошло с участием двух машин. Предварительно, пострадал один человек. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250705/dtp-2027419139.html
https://ria.ru/20250703/dtp-2027062357.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_653:0:3384:2048_1920x0_80_0_0_b2d8d9e94de5aebd9025f1c9ac9f385c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Москве произошло ДТП на Люблинской улице

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве, сообщает дептранс.
"На Люблинской улице (в районе дома 88) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале ведомства.
На месте ДТП с участием мотоцикла в подмосковном Раменском. 5 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В ДТП с мотоциклом в Раменском пострадал человек
5 июля, 21:40
Движение в районе ДТП затруднено, уточняет дептранс.
В пресс-службе столичного главка МВД России уточнили РИА Новости, что ДТП произошло с участием двух машин. Предварительно, пострадал один человек. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Подмосковье подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП
3 июля, 22:29
 
МоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала