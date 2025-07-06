https://ria.ru/20250706/dtp-2027482706.html

В Москве произошло ДТП на Люблинской улице

В Москве произошло ДТП на Люблинской улице - РИА Новости, 06.07.2025

В Москве произошло ДТП на Люблинской улице

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве, сообщает дептранс. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T13:54:00+03:00

2025-07-06T13:54:00+03:00

2025-07-06T13:54:00+03:00

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве, сообщает дептранс. "На Люблинской улице (в районе дома 88) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале ведомства. Движение в районе ДТП затруднено, уточняет дептранс. В пресс-службе столичного главка МВД России уточнили РИА Новости, что ДТП произошло с участием двух машин. Предварительно, пострадал один человек. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250705/dtp-2027419139.html

https://ria.ru/20250703/dtp-2027062357.html

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москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия