https://ria.ru/20250706/dtp-2027482706.html
В Москве произошло ДТП на Люблинской улице
В Москве произошло ДТП на Люблинской улице - РИА Новости, 06.07.2025
В Москве произошло ДТП на Люблинской улице
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве, сообщает дептранс. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T13:54:00+03:00
2025-07-06T13:54:00+03:00
2025-07-06T13:54:00+03:00
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве, сообщает дептранс. "На Люблинской улице (в районе дома 88) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале ведомства. Движение в районе ДТП затруднено, уточняет дептранс. В пресс-службе столичного главка МВД России уточнили РИА Новости, что ДТП произошло с участием двух машин. Предварительно, пострадал один человек. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250705/dtp-2027419139.html
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москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Москве произошло ДТП на Люблинской улице
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве