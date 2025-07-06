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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал комбайнер - РИА Новости, 06.07.2025
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21:02 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/dron-2027541998.html
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал комбайнер
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал комбайнер - РИА Новости, 06.07.2025
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал комбайнер
Украинский дрон атаковал работающий в поле комбайн в Белгородском районе, в результате взрыва водитель получил осколочные ранения, сообщает губернатор... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T21:02:00+03:00
2025-07-06T21:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы рф
россия
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БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал работающий в поле комбайн в Белгородском районе, в результате взрыва водитель получил осколочные ранения, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. &quot;В селе Черемошное Белгородского района работающий в поле комбайн подвергся атаке дрона. Пострадал водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую РБ, где у него диагностировали слепые осколочные ранения рук и ног. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно&quot;, - написал Гладков.Губернатор добавил, что в селе Ясные Зори беспилотник атаковал территорию предприятия. Второй дрон атаковал социальный объект, осколками посечено административное здание. Кроме того, дроны атаковали поселок Дубовое, село Борисовка Волоконовского района, село Борки Валуйского округа. "В Шебекинском округе в селе Графовка FPV-дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль... Второй дрон сдетонировал о стоящий у дома автомобиль — машина посечена осколками. Вследствие атаки беспилотника в хуторе Гордюшкин огнём уничтожен легковой автомобиль. В городе Грайвороне от детонации FPV-дрона повреждена кровля частного дома. В селе Головчино дрон ударил по стоянке коммерческого объекта", - уточнил глава региона.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы РФ, Россия
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал комбайнер

Гладков: дрон ВСУ атаковал комбайн в Белгородской области, пострадал водитель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал работающий в поле комбайн в Белгородском районе, в результате взрыва водитель получил осколочные ранения, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"В селе Черемошное Белгородского района работающий в поле комбайн подвергся атаке дрона. Пострадал водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую РБ, где у него диагностировали слепые осколочные ранения рук и ног. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков.

Губернатор добавил, что в селе Ясные Зори беспилотник атаковал территорию предприятия. Второй дрон атаковал социальный объект, осколками посечено административное здание. Кроме того, дроны атаковали поселок Дубовое, село Борисовка Волоконовского района, село Борки Валуйского округа.
"В Шебекинском округе в селе Графовка FPV-дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль... Второй дрон сдетонировал о стоящий у дома автомобиль — машина посечена осколками. Вследствие атаки беспилотника в хуторе Гордюшкин огнём уничтожен легковой автомобиль. В городе Грайвороне от детонации FPV-дрона повреждена кровля частного дома. В селе Головчино дрон ударил по стоянке коммерческого объекта", - уточнил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы РФРоссия
 
 
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