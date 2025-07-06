https://ria.ru/20250706/dron-2027541998.html

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал комбайнер

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал комбайнер - РИА Новости, 06.07.2025

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал комбайнер

Украинский дрон атаковал работающий в поле комбайн в Белгородском районе, в результате взрыва водитель получил осколочные ранения, сообщает губернатор... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T21:02:00+03:00

2025-07-06T21:02:00+03:00

2025-07-06T21:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал работающий в поле комбайн в Белгородском районе, в результате взрыва водитель получил осколочные ранения, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Черемошное Белгородского района работающий в поле комбайн подвергся атаке дрона. Пострадал водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую РБ, где у него диагностировали слепые осколочные ранения рук и ног. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в селе Ясные Зори беспилотник атаковал территорию предприятия. Второй дрон атаковал социальный объект, осколками посечено административное здание. Кроме того, дроны атаковали поселок Дубовое, село Борисовка Волоконовского района, село Борки Валуйского округа. "В Шебекинском округе в селе Графовка FPV-дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль... Второй дрон сдетонировал о стоящий у дома автомобиль — машина посечена осколками. Вследствие атаки беспилотника в хуторе Гордюшкин огнём уничтожен легковой автомобиль. В городе Грайвороне от детонации FPV-дрона повреждена кровля частного дома. В селе Головчино дрон ударил по стоянке коммерческого объекта", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы рф, россия