https://ria.ru/20250706/dron-2027505576.html

Над Смоленской областью сбили три дрона ВСУ

Над Смоленской областью сбили три дрона ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025

Над Смоленской областью сбили три дрона ВСУ

Еще три вражеских дрона перехвачены и уничтожены над территорией Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T16:21:00+03:00

2025-07-06T16:21:00+03:00

2025-07-06T16:24:00+03:00

смоленская область

специальная военная операция на украине

василий анохин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Еще три вражеских дрона перехвачены и уничтожены над территорией Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин."Перехвачены и уничтожены еще три вражеских дрона на территории региона. Система ПВО продолжает успешно отражать атаки со стороны вооруженных сил Украины. Уважаемые смоляне, напоминаю о необходимости соблюдать меры предосторожности при обнаружении БПЛА… Буду информировать вас о ситуации в регионе", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250706/bespilotniki-2027490680.html

смоленская область

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины