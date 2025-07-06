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Над Смоленской областью сбили три дрона ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:21 06.07.2025 (обновлено: 16:24 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/dron-2027505576.html
Над Смоленской областью сбили три дрона ВСУ
Над Смоленской областью сбили три дрона ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
Над Смоленской областью сбили три дрона ВСУ
Еще три вражеских дрона перехвачены и уничтожены над территорией Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:21:00+03:00
2025-07-06T16:24:00+03:00
смоленская область
специальная военная операция на украине
василий анохин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Еще три вражеских дрона перехвачены и уничтожены над территорией Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин."Перехвачены и уничтожены еще три вражеских дрона на территории региона. Система ПВО продолжает успешно отражать атаки со стороны вооруженных сил Украины. Уважаемые смоляне, напоминаю о необходимости соблюдать меры предосторожности при обнаружении БПЛА… Буду информировать вас о ситуации в регионе", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250706/bespilotniki-2027490680.html
смоленская область
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смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины
Смоленская область, Специальная военная операция на Украине, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины
Над Смоленской областью сбили три дрона ВСУ

Губернатор Анохин: средства ПВО сбили три БПЛА ВСУ над Смоленской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Еще три вражеских дрона перехвачены и уничтожены над территорией Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Перехвачены и уничтожены еще три вражеских дрона на территории региона. Система ПВО продолжает успешно отражать атаки со стороны вооруженных сил Украины. Уважаемые смоляне, напоминаю о необходимости соблюдать меры предосторожности при обнаружении БПЛА… Буду информировать вас о ситуации в регионе", - написал он в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьВасилий АнохинВооруженные силы Украины
 
 
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