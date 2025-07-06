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"Зеленскому конец": депутат Рады рассказал, что США уготовили для Украины
"Зеленскому конец": депутат Рады рассказал, что США уготовили для Украины - РИА Новости, 06.07.2025
"Зеленскому конец": депутат Рады рассказал, что США уготовили для Украины
Вашингтон отказался давать Владимиру Зеленскому какие-либо гарантии по сохранению власти в случае масштабных народных волнений, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T01:00:00+03:00
2025-07-06T01:00:00+03:00
2025-07-06T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Вашингтон отказался давать Владимиру Зеленскому какие-либо гарантии по сохранению власти в случае масштабных народных волнений, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Зеленскому было указано на то, что если в стране начнутся волнения, то США не поддержат подавление гражданского протеста и не будут гарантировать безопасность Зеленского и шайки мародеров". — написал он.При этом, по словам парламентария, для ключевых лиц киевского режима могут обеспечить безопасное проживание на территории стран Запада в случае бегства из страны."Зеленскому давно конец, мы продлеваем его власть <…> сейчас Зеленский на Украине держится на честном слове бритов и пока еще не до конца сформировавшемся протестном движении", — заключил Дмитрук.Ранее член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что глава киевского режима понимает, что Запад готовит ему замену, поэтому пытается выторговать себе наиболее выгодные условия и гарантии. Важную роль, по его словам, играет Лондон, в который Зеленский отправится в случае замены, так как он тесно связан с британскими властями.
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины, вашингтон (штат)
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Вашингтон (штат)
"Зеленскому конец": депутат Рады рассказал, что США уготовили для Украины
Дмитрук: США не собираются поддерживать Зеленского в случае народных волнений