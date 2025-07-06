Глава РФПИ рассказал о последствиях отказа Европы от российской энергетики
Глава РФПИ Дмитриев: отказ Европы от российской энергетики привел к стагнации
© AP Photo / Michel EulerГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
© AP Photo / Michel Euler
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Европы от российской энергетики и принятие "зеленой догмы" привели к её деиндустриализации и экономической стагнации.
Таким образом он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который поделился графиком министерства энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании. График показывает рост цен на электричество для промышленности в Великобритании, Франции и Германии в сравнении с Японией, Канадой и США.
"Промышленный суицид Европы на одном графике. Отказ от российской энергии, принятие чрезмерного регулирования и самонавязанной зеленой догмы привели к деиндустриализации и экономической стагнации", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Венгрия может прекратить поставки электроэнергии Киеву
16 июня, 14:19