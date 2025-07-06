https://ria.ru/20250706/dmitriev-2027440111.html

Глава РФПИ рассказал о последствиях отказа Европы от российской энергетики

Глава РФПИ рассказал о последствиях отказа Европы от российской энергетики - РИА Новости, 06.07.2025

Глава РФПИ рассказал о последствиях отказа Европы от российской энергетики

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Европы от российской энергетики и принятие "зеленой догмы" привели к её деиндустриализации и экономической... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T02:29:00+03:00

2025-07-06T02:29:00+03:00

2025-07-06T02:29:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Европы от российской энергетики и принятие "зеленой догмы" привели к её деиндустриализации и экономической стагнации. Таким образом он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который поделился графиком министерства энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании. График показывает рост цен на электричество для промышленности в Великобритании, Франции и Германии в сравнении с Японией, Канадой и США. "Промышленный суицид Европы на одном графике. Отказ от российской энергии, принятие чрезмерного регулирования и самонавязанной зеленой догмы привели к деиндустриализации и экономической стагнации", - написал Дмитриев в соцсети Х. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250706/chekhiya-2027430501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, россия, европа, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, в мире