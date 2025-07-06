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Глава РФПИ рассказал о последствиях отказа Европы от российской энергетики - РИА Новости, 06.07.2025
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02:29 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/dmitriev-2027440111.html
Глава РФПИ рассказал о последствиях отказа Европы от российской энергетики
Глава РФПИ рассказал о последствиях отказа Европы от российской энергетики - РИА Новости, 06.07.2025
Глава РФПИ рассказал о последствиях отказа Европы от российской энергетики
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Европы от российской энергетики и принятие "зеленой догмы" привели к её деиндустриализации и экономической... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T02:29:00+03:00
2025-07-06T02:29:00+03:00
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кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Европы от российской энергетики и принятие "зеленой догмы" привели к её деиндустриализации и экономической стагнации. Таким образом он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который поделился графиком министерства энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании. График показывает рост цен на электричество для промышленности в Великобритании, Франции и Германии в сравнении с Японией, Канадой и США. "Промышленный суицид Европы на одном графике. Отказ от российской энергии, принятие чрезмерного регулирования и самонавязанной зеленой догмы привели к деиндустриализации и экономической стагнации", - написал Дмитриев в соцсети Х. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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великобритания, россия, европа, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, в мире
Великобритания, Россия, Европа, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, В мире
Глава РФПИ рассказал о последствиях отказа Европы от российской энергетики

Глава РФПИ Дмитриев: отказ Европы от российской энергетики привел к стагнации

© AP Photo / Michel EulerГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Michel Euler
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Европы от российской энергетики и принятие "зеленой догмы" привели к её деиндустриализации и экономической стагнации.
Таким образом он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который поделился графиком министерства энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании. График показывает рост цен на электричество для промышленности в Великобритании, Франции и Германии в сравнении с Японией, Канадой и США.
Вид на центр Праги - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
В Чехии назвали причину отключения электроэнергии
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"Промышленный суицид Европы на одном графике. Отказ от российской энергии, принятие чрезмерного регулирования и самонавязанной зеленой догмы привели к деиндустриализации и экономической стагнации", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Здание Парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Венгрия может прекратить поставки электроэнергии Киеву
16 июня, 14:19
 
ВеликобританияРоссияЕвропаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзВ мире
 
 
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