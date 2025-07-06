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"Вы бредите": поведение Зеленского вызвало ярость в США - РИА Новости, 06.07.2025
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06:02 06.07.2025 (обновлено: 08:40 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/devis-2027447973.html
"Вы бредите": поведение Зеленского вызвало ярость в США
"Вы бредите": поведение Зеленского вызвало ярость в США - РИА Новости, 06.07.2025
"Вы бредите": поведение Зеленского вызвало ярость в США
Владимир Зеленский, подстрекаемый в том числе некоторыми американскими сенаторами, отбросил все мысли о мирном завершении конфликта и ведет себя так, будто... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T06:02:00+03:00
2025-07-06T08:40:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский, подстрекаемый в том числе некоторыми американскими сенаторами, отбросил все мысли о мирном завершении конфликта и ведет себя так, будто побеждает, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube."Сенаторы в Вашингтоне продолжают нести чепуху и говорить, что у них есть средство, которое заставить Россию остановиться или изменить свои требования. Повторяю: вы бредите. Никакого эффекта не будет, как и от отправки горстки ПВО-ракет. Пора начать обсуждать коренные вопросы мирной сделки", — сказал он.Аналитик отметил, что Москве и Вашингтону уже предельно ясна расстановка сил на Украине и что альтернативы мирным переговорам не будет. Но, по словам подполковника, в Киеве есть определенные трудности с принятием реальности."Зеленский не высказывает даже ни одной мысли по поводу завершения конфликта. Наоборот, он ведет себя так, будто его страна вот-вот победит. &lt;…&gt; Всем его сторонникам я советую взглянуть на карту боевых действий", — заключил Дэвис.В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Глава киевского режима заявил о достижении договоренности об усилении защиты неба над Украиной, но с американской стороны никаких подтверждений не поступало.Во вторник издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из Штатов киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что это делается из-за постановки интересов Америки на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027441165.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дэниел дэвис, дональд трамп
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис, Дональд Трамп
"Вы бредите": поведение Зеленского вызвало ярость в США

Подполковник Дэвис: Зеленский не высказывает даже мысли по завершению конфликта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский, подстрекаемый в том числе некоторыми американскими сенаторами, отбросил все мысли о мирном завершении конфликта и ведет себя так, будто побеждает, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube.
"Сенаторы в Вашингтоне продолжают нести чепуху и говорить, что у них есть средство, которое заставить Россию остановиться или изменить свои требования. Повторяю: вы бредите. Никакого эффекта не будет, как и от отправки горстки ПВО-ракет. Пора начать обсуждать коренные вопросы мирной сделки", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Это финиш": в Киеве вынесли приговор Зеленскому после разговора с Трампом
02:54
Аналитик отметил, что Москве и Вашингтону уже предельно ясна расстановка сил на Украине и что альтернативы мирным переговорам не будет. Но, по словам подполковника, в Киеве есть определенные трудности с принятием реальности.
"Зеленский не высказывает даже ни одной мысли по поводу завершения конфликта. Наоборот, он ведет себя так, будто его страна вот-вот победит. <…> Всем его сторонникам я советую взглянуть на карту боевых действий", — заключил Дэвис.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Зеленскому конец": депутат Рады рассказал, что США уготовили для Украины
01:00
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Глава киевского режима заявил о достижении договоренности об усилении защиты неба над Украиной, но с американской стороны никаких подтверждений не поступало.
Во вторник издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из Штатов киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что это делается из-за постановки интересов Америки на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Теперь официально: США все же "слили" Украину и Европу
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