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Российские десантники уничтожили четверых иностранных наемников - РИА Новости, 06.07.2025
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06:32 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/desantniki-2027448843.html
Российские десантники уничтожили четверых иностранных наемников
Российские десантники уничтожили четверых иностранных наемников - РИА Новости, 06.07.2025
Российские десантники уничтожили четверых иностранных наемников
Четверо иностранных наемников, сражавшихся на стороне киевского режима, были уничтожены российскими десантниками, сообщил РИА Новости командир боевой машины... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T06:32:00+03:00
2025-07-06T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 6 июл - РИА Новости. Четверо иностранных наемников, сражавшихся на стороне киевского режима, были уничтожены российскими десантниками, сообщил РИА Новости командир боевой машины группировки войск "Днепр" с позывным "Сухой". "Приходилось наблюдать боевиков, воюющих на стороне ВСУ, иностранного происхождения. Я так подозреваю, мексиканцы, афроамериканцы были. Я лично видел порядка четырех человек где-то… Живых не видел", - сказал агентству офицер-десантник с позывным "Сухой". Собеседник агентства отметил, что точно не знает гражданство наемников, которых он видел, так как они были уже мертвы и не имели документов и опознавательных знаков. "Уже все. Отдыхали. Негр. Ну по нации я не знаю кто это был. Темнокожий, да", - подытожил военный.
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html
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в мире, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские десантники уничтожили четверых иностранных наемников

Российские десантники уничтожили четверых наемников, ВОЕВАВШИХ на стороне ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 6 июл - РИА Новости. Четверо иностранных наемников, сражавшихся на стороне киевского режима, были уничтожены российскими десантниками, сообщил РИА Новости командир боевой машины группировки войск "Днепр" с позывным "Сухой".
"Приходилось наблюдать боевиков, воюющих на стороне ВСУ, иностранного происхождения. Я так подозреваю, мексиканцы, афроамериканцы были. Я лично видел порядка четырех человек где-то… Живых не видел", - сказал агентству офицер-десантник с позывным "Сухой".
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Собеседник агентства отметил, что точно не знает гражданство наемников, которых он видел, так как они были уже мертвы и не имели документов и опознавательных знаков.
"Уже все. Отдыхали. Негр. Ну по нации я не знаю кто это был. Темнокожий, да", - подытожил военный.
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