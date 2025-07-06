https://ria.ru/20250706/desantniki-2027448843.html

Российские десантники уничтожили четверых иностранных наемников

Российские десантники уничтожили четверых иностранных наемников - РИА Новости, 06.07.2025

Российские десантники уничтожили четверых иностранных наемников

Четверо иностранных наемников, сражавшихся на стороне киевского режима, были уничтожены российскими десантниками, сообщил РИА Новости командир боевой машины... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T06:32:00+03:00

2025-07-06T06:32:00+03:00

2025-07-06T06:32:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 6 июл - РИА Новости. Четверо иностранных наемников, сражавшихся на стороне киевского режима, были уничтожены российскими десантниками, сообщил РИА Новости командир боевой машины группировки войск "Днепр" с позывным "Сухой". "Приходилось наблюдать боевиков, воюющих на стороне ВСУ, иностранного происхождения. Я так подозреваю, мексиканцы, афроамериканцы были. Я лично видел порядка четырех человек где-то… Живых не видел", - сказал агентству офицер-десантник с позывным "Сухой". Собеседник агентства отметил, что точно не знает гражданство наемников, которых он видел, так как они были уже мертвы и не имели документов и опознавательных знаков. "Уже все. Отдыхали. Негр. Ну по нации я не знаю кто это был. Темнокожий, да", - подытожил военный.

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины, безопасность