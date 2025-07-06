https://ria.ru/20250706/chekhiya-2027430501.html

В Чехии назвали причину отключения электроэнергии

В Чехии назвали причину отключения электроэнергии - РИА Новости, 06.07.2025

В Чехии назвали причину отключения электроэнергии

Причиной масштабного отключения электроэнергии в Праге и в ряде регионов Чехии в пятницу стало совпадение четырех взаимосвязанных событий, а первопричина... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T00:16:00+03:00

2025-07-06T00:16:00+03:00

2025-07-06T00:16:00+03:00

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ПРАГА, 5 июл - РИА Новости. Причиной масштабного отключения электроэнергии в Праге и в ряде регионов Чехии в пятницу стало совпадение четырех взаимосвязанных событий, а первопричина заключается в падении фазного провода на линии V411 на западе страны, заявил в субботу вечером глава минпромторга Лукаш Влчек в сети Х. "Причиной масштабного отключения электроэнергии в пятницу в Праге и в ряде иных регионов Чехии стало совпадение четырех взаимосвязанных событий. Первопричиной явилось примерно в 12.00 (13.00 мск) падение фазного провода на линии V411 на западе страны. За этой аварией последовали другие - отключение электростанции на буром угле в поселке Ледвице в том же регионе, перегрузка линии V208 и авария на подстанции Красиков на севере республики. Всего пострадало 9 подстанций. Отключения постепенно восстанавливались, и примерно к 18:00 (19.00 мск) того же дня вся система снова была стабильна. Расследование событий должно быть завершено в течение нескольких недель", - написал министр. При этом Влчек подчеркнул, что данное происшествие никоим образом не связано с "зеленым соглашением" (Green Deal) ЕС. "Это событие никак не связано с "Зеленым соглашением". Это не проблема с регулированием возобновляемых источников или с перегрузкой трансграничного потока электроэнергии. Отключение было вызвано технической неисправностью на магистральной линии. Это единственная известная на данный момент причина. Дебаты по энергетической политике должны проводиться объективно и основываться на фактах", - уточнил Влчек. По мнению Влчека, для того, чтобы подобные происшествия не повторялись, нужны новые инвестиции в энергосектор республики. "Благодаря хорошему управлению кризисом и надежности нашей системы нам удалось вернуть ситуацию в нормальное состояние в течение нескольких часов, но это происшествие показывает, что нужны новые инвестиции в энергетический сектор. Нам нужно модернизировать нашу систему передачи и распределения. Энергетическая инфраструктура во многих частях страны стареет, в нее не было достаточно инвестиций за последние десятилетия", - отметил глава минпромторга в сети Х.

https://ria.ru/20250704/praga-2027274102.html

https://ria.ru/20250503/ssha-2014797024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, прага, чехия, евросоюз