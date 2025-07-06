https://ria.ru/20250706/britaniya-2027552607.html

"Украина влипла": британцы неожиданно отреагировали на новое решение Трампа

"Украина влипла": британцы неожиданно отреагировали на новое решение Трампа - РИА Новости, 06.07.2025

"Украина влипла": британцы неожиданно отреагировали на новое решение Трампа

Читатели британского издания The Telegraph выступили с резкой критикой паники автора статьи из-за ограничения помощи Украине со стороны США. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T23:10:00+03:00

2025-07-06T23:10:00+03:00

2025-07-06T23:10:00+03:00

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МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph выступили с резкой критикой паники автора статьи из-за ограничения помощи Украине со стороны США.Автор статьи пишет о том, что из-за обострившейся нехватки боеприпасов в армии США остановили поставки на Украину важнейших высокоточных ракет и средств ПВО, что ставит Киев в плачевное положение из-за стремительно тающих ракетных запасов, которые рискуют не пополниться."А с чего это Трампу действовать? Почему бы ЕС не вмешаться? Как бы то ни было, Украина крепко влипла — это понял всякий, у кого есть хоть капля серого вещества, еще в апреле 2022 года. Показательно, что все эти заголовки о чудо-оружии, вся эта клюква о том, что у русских заканчиваются ракеты, боеприпасы, люди и так далее, — всё прекратилось, как по мановению волшебной палочки. Объективная реальность отрезвила подстрекателей войны", —написал один их комментаторов."Я голосую за то, чтобы Украина сдалась, а мы все двинулись дальше. Если вы не в курсе, у нас у самих полот рот хлопот. Мне и без них налоговых поборов хватает", —заявил другой."Давайте по-взрослому. Трамп бы и дал, да нечего. У Америки закончилось оружие. Как ваши обозреватели и якобы военные эксперты этого не понимают? Вы что, не знаете возможностей американского ВПК? Они же не бесконечны. США и так пришлось скрести по всем сусекам, чтобы снабдить Украину, а теперь всё то же самое понадобилось Израилю. А Израиль для Америки не в пример важнее Украины", — подчеркнул еще один пользователь."Что они упускают из вида, так это что у США нет промышленных мощностей, чтобы произвести достаточно противоракет Patriot для Израиля, Украины, других союзников и, наконец, собственных нужд", — заключили читатели.В минувшую пятницу Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Глава киевского режима заявил о достижении договоренности об усилении защиты неба над Украиной, но с американской стороны никаких подтверждений не поступало.Во вторник издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что это делается из-за постановки интересов Америки на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027509452.html

https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027441165.html

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украина, сша, в мире