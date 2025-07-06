"Украина влипла": британцы неожиданно отреагировали на новое решение Трампа
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп общается с журналистами на борту Air Force One
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп общается с журналистами на борту Air Force One. Архивное фото
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МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph выступили с резкой критикой паники автора статьи из-за ограничения помощи Украине со стороны США.
"А с чего это Трампу действовать? Почему бы ЕС не вмешаться? Как бы то ни было, Украина крепко влипла — это понял всякий, у кого есть хоть капля серого вещества, еще в апреле 2022 года. Показательно, что все эти заголовки о чудо-оружии, вся эта клюква о том, что у русских заканчиваются ракеты, боеприпасы, люди и так далее, — всё прекратилось, как по мановению волшебной палочки. Объективная реальность отрезвила подстрекателей войны", —написал один их комментаторов.
"Я голосую за то, чтобы Украина сдалась, а мы все двинулись дальше. Если вы не в курсе, у нас у самих полот рот хлопот. Мне и без них налоговых поборов хватает", —заявил другой.
"Давайте по-взрослому. Трамп бы и дал, да нечего. У Америки закончилось оружие. Как ваши обозреватели и якобы военные эксперты этого не понимают? Вы что, не знаете возможностей американского ВПК? Они же не бесконечны. США и так пришлось скрести по всем сусекам, чтобы снабдить Украину, а теперь всё то же самое понадобилось Израилю. А Израиль для Америки не в пример важнее Украины", — подчеркнул еще один пользователь.
"Что они упускают из вида, так это что у США нет промышленных мощностей, чтобы произвести достаточно противоракет Patriot для Израиля, Украины, других союзников и, наконец, собственных нужд", — заключили читатели.
Во вторник издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что это делается из-за постановки интересов Америки на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.