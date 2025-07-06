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Лидеры стран БРИКС согласились на создание космического совета - РИА Новости, 06.07.2025
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23:49 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027554742.html
Лидеры стран БРИКС согласились на создание космического совета
Лидеры стран БРИКС согласились на создание космического совета - РИА Новости, 06.07.2025
Лидеры стран БРИКС согласились на создание космического совета
Лидеры стран БРИКС по итогам 17 саммита организации в Рио-де-Жанейро выразили принципиальное согласие на создание космического совета в рамках объединения,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T23:49:00+03:00
2025-07-06T23:49:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС по итогам 17 саммита организации в Рио-де-Жанейро выразили принципиальное согласие на создание космического совета в рамках объединения, говорится в опубликованной декларации саммита. "Мы принципиально согласны на создание космического совета БРИКС и на продолжение работы над его уставом для облегчения дальнейшего взаимодействия в сфере космической активности", - говорится в декларации. Лидеры государств объединения также отметили важность обеспечения мирного использования космических систем. "Мы видим важность международного сотрудничества в исследовании и использовании космоса и подчёркиваем нашу приверженность сокращению различий между космическими возможностями стран БРИКС", - говорится также в декларации.
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рио-де-жанейро (город), брикс, в мире
Рио-де-Жанейро (город), БРИКС, В мире
Лидеры стран БРИКС согласились на создание космического совета

Лидеры БРИКС выразили принципиальное согласие на создание космического совета

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС по итогам 17 саммита организации в Рио-де-Жанейро выразили принципиальное согласие на создание космического совета в рамках объединения, говорится в опубликованной декларации саммита.
"Мы принципиально согласны на создание космического совета БРИКС и на продолжение работы над его уставом для облегчения дальнейшего взаимодействия в сфере космической активности", - говорится в декларации.
Лидеры государств объединения также отметили важность обеспечения мирного использования космических систем.
"Мы видим важность международного сотрудничества в исследовании и использовании космоса и подчёркиваем нашу приверженность сокращению различий между космическими возможностями стран БРИКС", - говорится также в декларации.
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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