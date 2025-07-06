https://ria.ru/20250706/briks-2027554189.html

Страны БРИКС обеспокоены ростом военных расходов в ущерб развитию

Страны БРИКС обеспокоены ростом военных расходов в ущерб развитию - РИА Новости, 06.07.2025

Страны БРИКС обеспокоены ростом военных расходов в ущерб развитию

Лидеры стран БРИКС по итогам 17 саммита организации в Рио-де-Жанейро выразили тревогу в связи с ростом мировых военных расходов в ущерб финансированию развития... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T23:42:00+03:00

2025-07-06T23:42:00+03:00

2025-07-06T23:42:00+03:00

в мире

рио-де-жанейро (город)

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027516012_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_9e4416ead2a743dd294c2db7b031a24b.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС по итогам 17 саммита организации в Рио-де-Жанейро выразили тревогу в связи с ростом мировых военных расходов в ущерб финансированию развития в развивающихся странах, говорится в опубликованной декларации саммита. "Выражаем обеспокоенность продолжающимися конфликтами во многих частях мира и нынешним состоянием поляризации и фрагментации в международном порядке. Мы выражаем тревогу в связи с текущей тенденцией, которая привела к критическому росту мировых военных расходов в ущерб предоставлению адекватного финансирования развития развивающимся странам", - сказано в тексте итогового документа. Государства блока выступили в этом смысле за многосторонний подход с уважением к национальным точкам зрения по глобальным вопросам, включая устойчивое развитие, искоренение голода и нищеты и содействие глобальному реагированию на изменение климата.

https://ria.ru/20250103/briks-1992360865.html

рио-де-жанейро (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рио-де-жанейро (город), брикс