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Страны БРИКС обеспокоены ростом военных расходов в ущерб развитию - РИА Новости, 06.07.2025
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23:42 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027554189.html
Страны БРИКС обеспокоены ростом военных расходов в ущерб развитию
Страны БРИКС обеспокоены ростом военных расходов в ущерб развитию - РИА Новости, 06.07.2025
Страны БРИКС обеспокоены ростом военных расходов в ущерб развитию
Лидеры стран БРИКС по итогам 17 саммита организации в Рио-де-Жанейро выразили тревогу в связи с ростом мировых военных расходов в ущерб финансированию развития... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T23:42:00+03:00
2025-07-06T23:42:00+03:00
в мире
рио-де-жанейро (город)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС по итогам 17 саммита организации в Рио-де-Жанейро выразили тревогу в связи с ростом мировых военных расходов в ущерб финансированию развития в развивающихся странах, говорится в опубликованной декларации саммита. "Выражаем обеспокоенность продолжающимися конфликтами во многих частях мира и нынешним состоянием поляризации и фрагментации в международном порядке. Мы выражаем тревогу в связи с текущей тенденцией, которая привела к критическому росту мировых военных расходов в ущерб предоставлению адекватного финансирования развития развивающимся странам", - сказано в тексте итогового документа. Государства блока выступили в этом смысле за многосторонний подход с уважением к национальным точкам зрения по глобальным вопросам, включая устойчивое развитие, искоренение голода и нищеты и содействие глобальному реагированию на изменение климата.
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в мире, рио-де-жанейро (город), брикс
В мире, Рио-де-Жанейро (город), БРИКС
Страны БРИКС обеспокоены ростом военных расходов в ущерб развитию

Лидеры БРИКС выразили тревогу из-за роста военных расходов в ущерб развитию

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС по итогам 17 саммита организации в Рио-де-Жанейро выразили тревогу в связи с ростом мировых военных расходов в ущерб финансированию развития в развивающихся странах, говорится в опубликованной декларации саммита.
"Выражаем обеспокоенность продолжающимися конфликтами во многих частях мира и нынешним состоянием поляризации и фрагментации в международном порядке. Мы выражаем тревогу в связи с текущей тенденцией, которая привела к критическому росту мировых военных расходов в ущерб предоставлению адекватного финансирования развития развивающимся странам", - сказано в тексте итогового документа.
Государства блока выступили в этом смысле за многосторонний подход с уважением к национальным точкам зрения по глобальным вопросам, включая устойчивое развитие, искоренение голода и нищеты и содействие глобальному реагированию на изменение климата.
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