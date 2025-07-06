Страны БРИКС отметили растущую роль Нового банка развития
Лидеры БРИКС: Банк развития является надежным институтом модернизации
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры БРИКС в своей декларации по итогам очередного саммита в Бразилии отметили растущую роль Нового банка развития в качестве надежного и стратегического института модернизации в странах Глобального Юга.
"В период, когда Новый банк развития вступает в свое второе золотое десятилетие высококачественного развития, мы признаём и поддерживаем его растущую роль в качестве надежного и стратегического института развития и модернизации в странах Глобального Юга... Мы решительно поддерживаем дальнейшее расширение членства в НБР и ускоренное рассмотрение заявок заинтересованных стран БРИКС в соответствии с Генеральной стратегией НБР и действующей политикой", - говорится в документе.
Лидеры стран БРИКС также приветствовали постоянное расширение возможностей Банка по мобилизации ресурсов, стимулированию инноваций, расширению финансирования в национальных валютах, диверсификации источников финансирования и поддержке эффективных проектов, способствующих устойчивому развитию, сокращению неравенства, а также инвестициям в инфраструктурные проекты и экономической интеграции.