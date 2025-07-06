https://ria.ru/20250706/briks-2027553904.html

Страны БРИКС отметили растущую роль Нового банка развития

Страны БРИКС отметили растущую роль Нового банка развития - РИА Новости, 06.07.2025

Страны БРИКС отметили растущую роль Нового банка развития

Лидеры БРИКС в своей декларации по итогам очередного саммита в Бразилии отметили растущую роль Нового банка развития в качестве надежного и стратегического... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T23:39:00+03:00

2025-07-06T23:39:00+03:00

2025-07-06T23:39:00+03:00

экономика

бразилия

брикс

новый банк развития

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры БРИКС в своей декларации по итогам очередного саммита в Бразилии отметили растущую роль Нового банка развития в качестве надежного и стратегического института модернизации в странах Глобального Юга. "В период, когда Новый банк развития вступает в свое второе золотое десятилетие высококачественного развития, мы признаём и поддерживаем его растущую роль в качестве надежного и стратегического института развития и модернизации в странах Глобального Юга... Мы решительно поддерживаем дальнейшее расширение членства в НБР и ускоренное рассмотрение заявок заинтересованных стран БРИКС в соответствии с Генеральной стратегией НБР и действующей политикой", - говорится в документе. Лидеры стран БРИКС также приветствовали постоянное расширение возможностей Банка по мобилизации ресурсов, стимулированию инноваций, расширению финансирования в национальных валютах, диверсификации источников финансирования и поддержке эффективных проектов, способствующих устойчивому развитию, сокращению неравенства, а также инвестициям в инфраструктурные проекты и экономической интеграции.

https://ria.ru/20250706/briks-2027517879.html

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экономика, бразилия, брикс, новый банк развития