https://ria.ru/20250706/briks-2027553451.html

БРИКС работает над безопасными системами трансграничных платежей

БРИКС работает над безопасными системами трансграничных платежей - РИА Новости, 06.07.2025

БРИКС работает над безопасными системами трансграничных платежей

Объединение БРИКС работает над системами более быстрого и безопасного проведения трансграничных платежей, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T23:34:00+03:00

2025-07-06T23:34:00+03:00

2025-07-06T23:34:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Объединение БРИКС работает над системами более быстрого и безопасного проведения трансграничных платежей, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Ранее лидеры БРИКС приняли декларацию, согласно которой министрам финансов и главам центробанков стран объединения поручено продолжить обсуждение инициативы по системе трансграничных платежей. "Пока унилатерализм создаёт препятствия торговле, наше объединение работает над системами более безопасных, быстрых и дешевых трансграничных платежей", - сказал бразильский лидер, выступая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро. По его словам, такие системы позволят нарастить торговлю в объединении.

https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

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экономика, технологии, бразилия, рио-де-жанейро (город), луис инасиу лула да силва, брикс, в мире