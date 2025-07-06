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БРИКС работает над безопасными системами трансграничных платежей - РИА Новости, 06.07.2025
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23:34 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027553451.html
БРИКС работает над безопасными системами трансграничных платежей
БРИКС работает над безопасными системами трансграничных платежей - РИА Новости, 06.07.2025
БРИКС работает над безопасными системами трансграничных платежей
Объединение БРИКС работает над системами более быстрого и безопасного проведения трансграничных платежей, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T23:34:00+03:00
2025-07-06T23:34:00+03:00
экономика
технологии
бразилия
рио-де-жанейро (город)
луис инасиу лула да силва
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Объединение БРИКС работает над системами более быстрого и безопасного проведения трансграничных платежей, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Ранее лидеры БРИКС приняли декларацию, согласно которой министрам финансов и главам центробанков стран объединения поручено продолжить обсуждение инициативы по системе трансграничных платежей. "Пока унилатерализм создаёт препятствия торговле, наше объединение работает над системами более безопасных, быстрых и дешевых трансграничных платежей", - сказал бразильский лидер, выступая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро. По его словам, такие системы позволят нарастить торговлю в объединении.
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
бразилия
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экономика, технологии, бразилия, рио-де-жанейро (город), луис инасиу лула да силва, брикс, в мире
Экономика, Технологии, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, В мире
БРИКС работает над безопасными системами трансграничных платежей

БРИКС работает над быстрыми и безопасными системами трансграничных платежей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Объединение БРИКС работает над системами более быстрого и безопасного проведения трансграничных платежей, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Ранее лидеры БРИКС приняли декларацию, согласно которой министрам финансов и главам центробанков стран объединения поручено продолжить обсуждение инициативы по системе трансграничных платежей.
"Пока унилатерализм создаёт препятствия торговле, наше объединение работает над системами более безопасных, быстрых и дешевых трансграничных платежей", - сказал бразильский лидер, выступая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.
По его словам, такие системы позволят нарастить торговлю в объединении.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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ЭкономикаТехнологииБразилияРио-де-Жанейро (город)Луис Инасиу Лула да СилваБРИКСВ мире
 
 
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