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Страны БРИКС призвали к устранению причин международных конфликтов - РИА Новости, 06.07.2025
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22:59 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027551604.html
Страны БРИКС призвали к устранению причин международных конфликтов
Страны БРИКС призвали к устранению причин международных конфликтов - РИА Новости, 06.07.2025
Страны БРИКС призвали к устранению причин международных конфликтов
Государства-участники БРИКС по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро призвали международное сообщество совместно реагировать на угрозы безопасности, РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:59:00+03:00
2025-07-06T22:59:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства-участники БРИКС по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро призвали международное сообщество совместно реагировать на угрозы безопасности, подчеркнув ее неделимость между странами и необходимость устранения коренных причин конфликтов. "Отмечаем текущий глобальный контекст поляризации и недоверия и призываем к глобальным действиям по укреплению международного мира и безопасности. Призываем международное сообщество реагировать на эти вызовы и связанные с ними угрозы безопасности посредством политико-дипломатических мер по снижению конфликтного потенциала и подчеркиваем необходимость участия в усилиях по предотвращению конфликтов, в том числе путем устранения их коренных причин", - говорится в итоговой декларации встречи глав государств. Лидеры БРИКС подчеркнули, что безопасность между всеми странами неделима, и подтвердили приверженность мирному разрешению международных споров посредством диалога, консультаций и дипломатии. "Призываем региональные организации играть активную роль в предотвращении и разрешении конфликтов и поддерживаем все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов. Подчеркиваем важность посредничества и превентивной дипломатии как важнейших инструментов для предотвращения кризисов и предотвращения их эскалации в соответствии с целями и принципами Устава ООН", - сказано в тексте документа.
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в мире, рио-де-жанейро (город), брикс, оон
В мире, Рио-де-Жанейро (город), БРИКС, ООН
Страны БРИКС призвали к устранению причин международных конфликтов

Лидеры БРИКС призвали мировое сообщество реагировать на угрозы безопасности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства-участники БРИКС по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро призвали международное сообщество совместно реагировать на угрозы безопасности, подчеркнув ее неделимость между странами и необходимость устранения коренных причин конфликтов.
"Отмечаем текущий глобальный контекст поляризации и недоверия и призываем к глобальным действиям по укреплению международного мира и безопасности. Призываем международное сообщество реагировать на эти вызовы и связанные с ними угрозы безопасности посредством политико-дипломатических мер по снижению конфликтного потенциала и подчеркиваем необходимость участия в усилиях по предотвращению конфликтов, в том числе путем устранения их коренных причин", - говорится в итоговой декларации встречи глав государств.
Лидеры БРИКС подчеркнули, что безопасность между всеми странами неделима, и подтвердили приверженность мирному разрешению международных споров посредством диалога, консультаций и дипломатии.
"Призываем региональные организации играть активную роль в предотвращении и разрешении конфликтов и поддерживаем все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов. Подчеркиваем важность посредничества и превентивной дипломатии как важнейших инструментов для предотвращения кризисов и предотвращения их эскалации в соответствии с целями и принципами Устава ООН", - сказано в тексте документа.
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