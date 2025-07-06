Страны БРИКС призвали к устранению причин международных конфликтов
Лидеры БРИКС призвали мировое сообщество реагировать на угрозы безопасности
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства-участники БРИКС по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро призвали международное сообщество совместно реагировать на угрозы безопасности, подчеркнув ее неделимость между странами и необходимость устранения коренных причин конфликтов.
"Отмечаем текущий глобальный контекст поляризации и недоверия и призываем к глобальным действиям по укреплению международного мира и безопасности. Призываем международное сообщество реагировать на эти вызовы и связанные с ними угрозы безопасности посредством политико-дипломатических мер по снижению конфликтного потенциала и подчеркиваем необходимость участия в усилиях по предотвращению конфликтов, в том числе путем устранения их коренных причин", - говорится в итоговой декларации встречи глав государств.
Лидеры БРИКС подчеркнули, что безопасность между всеми странами неделима, и подтвердили приверженность мирному разрешению международных споров посредством диалога, консультаций и дипломатии.
"Призываем региональные организации играть активную роль в предотвращении и разрешении конфликтов и поддерживаем все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов. Подчеркиваем важность посредничества и превентивной дипломатии как важнейших инструментов для предотвращения кризисов и предотвращения их эскалации в соответствии с целями и принципами Устава ООН", - сказано в тексте документа.