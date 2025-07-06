БРИКС планирует развивать гарантийный механизм для роста инвестиций
Лидеры БРИКС: инициатива гарантийного механизма будет развиваться в 2025 году
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Пилотная инициатива по созданию гарантийного механизма для увеличения инвестиций в страны БРИКС будет развиваться в течение 2025 года, говорится в декларации лидеров объединения по итогам саммита в Рио-де-Жанейро.
"Основываясь на международном опыте, мы согласовали руководящие принципы по созданию многосторонних гарантий БРИКС в рамках Нового банка развития в качестве пилотной инициативы с участием акционеров Банка без дополнительных взносов капитала. Мы рассчитываем на развитие этой пилотной инициативы в течение 2025 года, с тем чтобы доложить о достигнутом прогрессе на саммите БРИКС в 2026 году", - говорится в документе.
Отмечается, что цель инициативы – предложить индивидуальные гарантийные инструменты для снижения риска стратегических инвестиций и повышения кредитоспособности в странах БРИКС и Глобального Юга.
Кроме того, лидеры стран БРИКС приветствовали направленность Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС на продвижение и расширение инновационных финансовых практик и подходов к реализации проектов и программ, включая поиск приемлемых механизмов финансирования в национальных валютах.