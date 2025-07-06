https://ria.ru/20250706/briks-2027551112.html

БРИКС планирует развивать гарантийный механизм для роста инвестиций

БРИКС планирует развивать гарантийный механизм для роста инвестиций - РИА Новости, 06.07.2025

БРИКС планирует развивать гарантийный механизм для роста инвестиций

Пилотная инициатива по созданию гарантийного механизма для увеличения инвестиций в страны БРИКС будет развиваться в течение 2025 года, говорится в декларации... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:53:00+03:00

2025-07-06T22:53:00+03:00

2025-07-06T22:53:00+03:00

экономика

рио-де-жанейро (город)

брикс

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Пилотная инициатива по созданию гарантийного механизма для увеличения инвестиций в страны БРИКС будет развиваться в течение 2025 года, говорится в декларации лидеров объединения по итогам саммита в Рио-де-Жанейро. "Основываясь на международном опыте, мы согласовали руководящие принципы по созданию многосторонних гарантий БРИКС в рамках Нового банка развития в качестве пилотной инициативы с участием акционеров Банка без дополнительных взносов капитала. Мы рассчитываем на развитие этой пилотной инициативы в течение 2025 года, с тем чтобы доложить о достигнутом прогрессе на саммите БРИКС в 2026 году", - говорится в документе. Отмечается, что цель инициативы – предложить индивидуальные гарантийные инструменты для снижения риска стратегических инвестиций и повышения кредитоспособности в странах БРИКС и Глобального Юга. Кроме того, лидеры стран БРИКС приветствовали направленность Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС на продвижение и расширение инновационных финансовых практик и подходов к реализации проектов и программ, включая поиск приемлемых механизмов финансирования в национальных валютах.

https://ria.ru/20250706/putin-2027522372.html

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экономика, рио-де-жанейро (город), брикс