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Страны БРИКС согласовали заявление о глобальном управлении ИИ - РИА Новости, 06.07.2025
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22:49 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027550692.html
Страны БРИКС согласовали заявление о глобальном управлении ИИ
Страны БРИКС согласовали заявление о глобальном управлении ИИ - РИА Новости, 06.07.2025
Страны БРИКС согласовали заявление о глобальном управлении ИИ
Государства-участники БРИКС согласовали по итогам 17 саммита организации в Рио-де-Жанейро заявление о глобальном управлении искусственным интеллектом с целью... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:49:00+03:00
2025-07-06T22:49:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства-участники БРИКС согласовали по итогам 17 саммита организации в Рио-де-Жанейро заявление о глобальном управлении искусственным интеллектом с целью ответственного использования этой технологии, говорится в опубликованной декларации саммита. "Мы согласовали Заявление лидеров БРИКС о глобальном управлении искусственным интеллектом, которое направлено на содействие ответственной разработке, развертыванию и использованию технологий ИИ для устойчивого развития и инклюзивного роста в соответствии с национальными нормативными базами, Уставом ООН и с уважением суверенитета государств", - сказано в тексте итогового документа. Лидеры БРИКС признали, что искусственный интеллект является "эпохальной возможностью для развития человечества" и подчеркнули, что глобальное управление ИИ должно смягчать потенциальные риски и учитывать потребности всех стран, включая страны Глобального Юга. "Необходимы коллективные глобальные усилия для создания (системы - ред.) управления ИИ, которая поддерживает наши общие ценности, устраняет риски, укрепляет доверие и обеспечивает широкое и инклюзивное международное сотрудничество и доступ в соответствии с суверенными законами, включая наращивание потенциала развивающихся стран, с Организацией Объединенных Наций в ее основе", - говорится в декларации.
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в мире, рио-де-жанейро (город), брикс, оон, россия
В мире, Рио-де-Жанейро (город), БРИКС, ООН, Россия
Страны БРИКС согласовали заявление о глобальном управлении ИИ

Страны БРИКС договорились о глобальном управлении искусственным интеллектом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства-участники БРИКС согласовали по итогам 17 саммита организации в Рио-де-Жанейро заявление о глобальном управлении искусственным интеллектом с целью ответственного использования этой технологии, говорится в опубликованной декларации саммита.
"Мы согласовали Заявление лидеров БРИКС о глобальном управлении искусственным интеллектом, которое направлено на содействие ответственной разработке, развертыванию и использованию технологий ИИ для устойчивого развития и инклюзивного роста в соответствии с национальными нормативными базами, Уставом ООН и с уважением суверенитета государств", - сказано в тексте итогового документа.
Лидеры БРИКС признали, что искусственный интеллект является "эпохальной возможностью для развития человечества" и подчеркнули, что глобальное управление ИИ должно смягчать потенциальные риски и учитывать потребности всех стран, включая страны Глобального Юга.
"Необходимы коллективные глобальные усилия для создания (системы - ред.) управления ИИ, которая поддерживает наши общие ценности, устраняет риски, укрепляет доверие и обеспечивает широкое и инклюзивное международное сотрудничество и доступ в соответствии с суверенными законами, включая наращивание потенциала развивающихся стран, с Организацией Объединенных Наций в ее основе", - говорится в декларации.
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