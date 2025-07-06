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Страны БРИКС согласовали заявление о глобальном управлении ИИ

Страны БРИКС согласовали заявление о глобальном управлении ИИ - РИА Новости, 06.07.2025

Страны БРИКС согласовали заявление о глобальном управлении ИИ

Государства-участники БРИКС согласовали по итогам 17 саммита организации в Рио-де-Жанейро заявление о глобальном управлении искусственным интеллектом с целью... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:49:00+03:00

2025-07-06T22:49:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства-участники БРИКС согласовали по итогам 17 саммита организации в Рио-де-Жанейро заявление о глобальном управлении искусственным интеллектом с целью ответственного использования этой технологии, говорится в опубликованной декларации саммита. "Мы согласовали Заявление лидеров БРИКС о глобальном управлении искусственным интеллектом, которое направлено на содействие ответственной разработке, развертыванию и использованию технологий ИИ для устойчивого развития и инклюзивного роста в соответствии с национальными нормативными базами, Уставом ООН и с уважением суверенитета государств", - сказано в тексте итогового документа. Лидеры БРИКС признали, что искусственный интеллект является "эпохальной возможностью для развития человечества" и подчеркнули, что глобальное управление ИИ должно смягчать потенциальные риски и учитывать потребности всех стран, включая страны Глобального Юга. "Необходимы коллективные глобальные усилия для создания (системы - ред.) управления ИИ, которая поддерживает наши общие ценности, устраняет риски, укрепляет доверие и обеспечивает широкое и инклюзивное международное сотрудничество и доступ в соответствии с суверенными законами, включая наращивание потенциала развивающихся стран, с Организацией Объединенных Наций в ее основе", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20250113/gosduma-1993408438.html

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