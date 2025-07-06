https://ria.ru/20250706/briks-2027550692.html
Страны БРИКС согласовали заявление о глобальном управлении ИИ
Страны БРИКС согласовали заявление о глобальном управлении ИИ - РИА Новости, 06.07.2025
Страны БРИКС согласовали заявление о глобальном управлении ИИ
Государства-участники БРИКС согласовали по итогам 17 саммита организации в Рио-де-Жанейро заявление о глобальном управлении искусственным интеллектом с целью... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:49:00+03:00
2025-07-06T22:49:00+03:00
2025-07-06T22:49:00+03:00
в мире
рио-де-жанейро (город)
брикс
оон
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027516012_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_9e4416ead2a743dd294c2db7b031a24b.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства-участники БРИКС согласовали по итогам 17 саммита организации в Рио-де-Жанейро заявление о глобальном управлении искусственным интеллектом с целью ответственного использования этой технологии, говорится в опубликованной декларации саммита. "Мы согласовали Заявление лидеров БРИКС о глобальном управлении искусственным интеллектом, которое направлено на содействие ответственной разработке, развертыванию и использованию технологий ИИ для устойчивого развития и инклюзивного роста в соответствии с национальными нормативными базами, Уставом ООН и с уважением суверенитета государств", - сказано в тексте итогового документа. Лидеры БРИКС признали, что искусственный интеллект является "эпохальной возможностью для развития человечества" и подчеркнули, что глобальное управление ИИ должно смягчать потенциальные риски и учитывать потребности всех стран, включая страны Глобального Юга. "Необходимы коллективные глобальные усилия для создания (системы - ред.) управления ИИ, которая поддерживает наши общие ценности, устраняет риски, укрепляет доверие и обеспечивает широкое и инклюзивное международное сотрудничество и доступ в соответствии с суверенными законами, включая наращивание потенциала развивающихся стран, с Организацией Объединенных Наций в ее основе", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20250113/gosduma-1993408438.html
рио-де-жанейро (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027516012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e85e22605a9b1903acb6e0e0171a7e3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рио-де-жанейро (город), брикс, оон, россия
В мире, Рио-де-Жанейро (город), БРИКС, ООН, Россия
Страны БРИКС согласовали заявление о глобальном управлении ИИ
Страны БРИКС договорились о глобальном управлении искусственным интеллектом
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства-участники БРИКС согласовали по итогам 17 саммита организации в Рио-де-Жанейро заявление о глобальном управлении искусственным интеллектом с целью ответственного использования этой технологии, говорится в опубликованной декларации саммита.
"Мы согласовали Заявление лидеров БРИКС
о глобальном управлении искусственным интеллектом, которое направлено на содействие ответственной разработке, развертыванию и использованию технологий ИИ для устойчивого развития и инклюзивного роста в соответствии с национальными нормативными базами, Уставом ООН
и с уважением суверенитета государств", - сказано в тексте итогового документа.
Лидеры БРИКС признали, что искусственный интеллект является "эпохальной возможностью для развития человечества" и подчеркнули, что глобальное управление ИИ должно смягчать потенциальные риски и учитывать потребности всех стран, включая страны Глобального Юга.
"Необходимы коллективные глобальные усилия для создания (системы - ред.) управления ИИ, которая поддерживает наши общие ценности, устраняет риски, укрепляет доверие и обеспечивает широкое и инклюзивное международное сотрудничество и доступ в соответствии с суверенными законами, включая наращивание потенциала развивающихся стран, с Организацией Объединенных Наций в ее основе", - говорится в декларации.